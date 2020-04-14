Великобритания не признает второй тур т.н. «выборов» в оккупированном Нагорном Карабахе (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Великобритания не признает второй тур т.н. «президентских выборов» в оккупированном Нагорном Карабахе, которые будут проведены 14 апреля.

Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Азербайджане, сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство.

«Великобритания не признает второй тур т.н. «президентских выборов», которые намечены на 14 апреля, и еще раз подчеркивает, что поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ и ее сопредседателей в мирном процессе. Великобритания поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и независимость Азербайджана, подчеркивает важность принципов и норм международного права, и призывает решить конфликт мирным путем, ускорив усилия для восстановления взаимодоверия», - говорится в заявлении.

Отметим, что первый тур так называемых «президентских и парламентских выборов» на оккупированных азербайджанских землях – в Нагорном Карабахе, был проведен 31 марта. Большинство государств и международных организаций заявили, что не признают т.н. «выборы».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)