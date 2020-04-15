Ильяс Гусейнов: В результате проведенных реформ наша страна уверенно вступает в новый этап развития

БАКУ /Trend/ - Несмотря на экономический дисбаланс во всем мире, итоги первых трех месяцев этого года в Азербайджане должны быть оценены положительно, сказал Trend главный советник департамента анализа внутренней политики Центра социальных исследований, политолог Ильяс Гусейнов.

По его словам, на видеоконференции, посвященной социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым были озвучены важные тезисы, в частности было отмечено, что 2020 год для Азербайджана начался успешно, наблюдались развитие и прогресс. В то же время было отмечено, что коронавирусая пандемия стала большой проблемой для всей мировой экономики и, естественно, оказала негативное влияние на экономическое развитие Азербайджана.

Гусейнов отметил, что в результате принятия в Азербайджане превентивных мер и продуманной политики государства, ситуацию удалось удержать под контролем и сегодня самым приоритетным вопросом в стране является здоровье граждан и жизнь людей. Для приобретения необходимого оборудования в борьбе с коронавирусом из резервного фонда Президента выделено 97 миллионов манатов, предусмотрено выделить также 150 миллионов манатов.

"Мудрая и прагматичная политика главы государства, продуманные шаги и опыт показывают, что, параллельно проводя политические и экономические реформы, можно добиться больших успехов. В результате проведенных реформ наша страна сейчас уверенно вступает в новый этап развития," – сказал советник Департамента.

По его словам, в прошлом году в госбюджет поступило более миллиарда манатов, а за три месяца этого года - более 300 миллионов манатов, и в этом году будет обеспечена макроэкономическая стабильность:

"Однако наряду с этим возникла необходимость пересмотра в стране как инвестиционных, так и текущих расходов. Ожидается сокращение расходов, за счет полного обеспечения прозрачности и принятия дополнительных шагов для применения серьезного механизма контроля за расходованием средств экономико-финансовое положение будет стабильным» - сказал Гусейнов.

Он также отметил, что внимание, уделяемое социальной сфере, растет с каждым днем, проблемы с безработными находят свое решение, и те, кто теряет работу, уже массово регистрируют свои имена в реестр Министерства труда для получения средств. В настоящее время число людей, получающих адресную социальную помощь, составляет более 100 тысяч, иа за последние месяцы года этот показатель увеличивается на фоне текущей ситуации. Каждый вопрос, связанный с обращениями, рассматривается отдельно но критерии применяются единые.

«Несмотря на негативное воздействие коронавирусной пандемии, наше государство выйдет из этой тяжелой ситуации, а экономика и рабочие места будут восстановлены. Нынешняя ситуация показала что для успешного развития государства его экономика должна быть устойчивой и готовой к кризисным ситуациям. В видеоконференции особо отмечено, что до конца текущего года ни одна программа в социальной сфере не будет сокращена» - сказал Гулиев, отметив, что в январе-феврале 2020 года валовой внутренний продукт вырос почти на три процента, а в ненефтяном секторе – почти на семь процентов.

По мнению эксперта, это также свидетельствует о том, что в последнее время внимание, уделяемое главой государства этой сфере, и вложенные инвестиции дают свои результаты, в частности инфляция в настоящее время находится на уровне трех процентов, а доходы населения составляют около семи процентов, а налоговые и таможенные органы за три месяца превысили прогноз.

«Рост среднемесячной заработной платы на 28 процентов, средней пенсии примерно на 27 процентов также свидетельствует о том, что в этом направлении проделана позитивная работа. Азербайджан и впредь будет предпринимать важные шаги в направлении демократического развития, и ожидается, что 2020 год также станет годом глубоких и широких реформ", – подытожил Гусейнов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили)