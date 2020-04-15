Эмин Гаджиев: Давосский форум вновь подтвердил стремление крупнейших компаний мира сотрудничать с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Азербайджан всегда содействовал международной безопасности, успешной реализации международных и региональных проектов в различных сферах, реализации инициатив глобального значения. Всемирный экономический форум в Давосе показал, что гигантские компании мира хотят работать с Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом на видеоконференции, посвященной социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года под председательством Президента Ильхама Алиева, заявил депутат Милли Меджлиса Эмин Гаджиев.

По его словам, сегодня Азербайджан воспринимается на международной арене как надежный партнер.

"Результатом проделанной работы является то, что нашей стране проявляется большой интерес на международной арене. Гигантские компании мира сотрудничают с Азербайджаном, инвестируют в нашу страну. Сегодня Азербайджан участвует в работе на самых престижных платформах мира. Наша страна уже 13 лет представлена на Давосском Всемирном форуме в лице главы государства. Как вам известно, Давосский форум характеризуется как экономический мозговой центр мира, и каждый год на нем представлены руководители, представители ведущих государств, крупные мировые компании, корпорации.

Последний Давосский форум с участием Президента Азербайджана также запомнился успешными результатами для нашей страны, на нем вновьярко проявилось доверие к Азербайджану на международной арене. На встречах с Президентом Ильхамом Алиевым руководители крупных мировых компаний высказали желание сотрудничать с Азербайджаном, инвестировать в нашу страну. Это еще один показатель доверия к нашей стране на международной арене. В результате проводимой господином Президентом политики в нашей стране создана политическая стабильность и благоприятная бизнес-среда, что привлекает иностранных инвесторов в нашу страну", - отметил он.

По словам депутата, Мюнхенская конференция по безопасности, на которой обсуждались вопросы глобальной безопасности, также запомнилась успехами нашей страны.

"Конференция, прошедшая в феврале этого года, запомнилась крупной победой Азербайджана. Так, в рамках конференции с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра оккупанта(?) - Армении Никола Пашиняна состоялись панельные обсуждения по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. В ходе обсуждений Пашинян проявил полную беспомощность, оказавшись в нелепой ситуации. В ходе обсуждений под пристальным вниманием всех глобальных информационных ресурсов, Пашинян был загнан в угол под напором справедливых аргументов и исторических фактов, приведенных Президентом Ильхамом Алиевым. Премьер Армении оказался в безвыходном положении, когда на столь высокой международной платформе были разоблачены армянская ложь и фальсификации. Президент Ильхам Алиев в ходе обсуждений еще раз подчеркнул для международной общественности, что Нагорный Карабах является составной частью Азербайджана, Армения проводит политику оккупации и этнической чистки против Азербайджана. Считаю, что все это содействует дальнейшему укреплению позиции и доверия к Азербайджану в мире", - резюмировал Эмин Гаджиев.

(Текст: Наргиз Исмайлова. Редактор: Ровшан Гусейнов)