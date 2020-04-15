МИД Азербайджана: Организованные Арменией т.н. "выборы" - ни что иное, как преднамеренная игра

БАКУ/Trend/ - Организованные Арменией т.н."выборы" - ни что иное, как преднамеренная игра.

Об этом сообщили в среду Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, комментируя так называемые "выборы", проведенные страной-оккупантом Арменией в оккупированном регионе Азербайджана - Нагорном Карабахе.