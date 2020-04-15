МИД Азербайджана: Организованные Арменией т.н. "выборы" - ни что иное, как преднамеренная игра
БАКУ/Trend/ - Организованные Арменией т.н."выборы" - ни что иное, как преднамеренная игра.
Об этом сообщили в среду Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, комментируя так называемые "выборы", проведенные страной-оккупантом Арменией в оккупированном регионе Азербайджана - Нагорном Карабахе.
Лента новостей
Проводятся тактико-специальные занятия с инженерно-саперными подразделениями армии Азербайджана (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев создал Комиссию в связи с обеспечением эффективного использования водных ресурсов
Она прилетела на Северный Кипр дней на 40, а осталась… – как коронавирус повлиял на творчество Асмер Нариманбековой (ФОТО, ВИДЕО)
Правительство Азербайджана продолжает оказывать финподдержку предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса
Афет Гасанова: Участие Президента Азербайджана в Давосском форуме и Мюнхенской конференции ознаменовалось важными событиями
Мехрибан Алиева: Выражаю глубокую благодарность братской Турции! Наши страны всегда рядом друг с другом – и в радостные дни, и в дни испытаний (ФОТО)
Эмин Гаджиев: Давосский форум вновь подтвердил стремление крупнейших компаний мира сотрудничать с Азербайджаном
МВД Азербайджана: За прошедшие два дня арестованы в административном порядке 26 нарушителей карантина
Не унесенные карантином! Вдохновленные Френком Синатрой, Уитни Хьюстон и Бриллиант Дадашовой (ВИДЕО)
Минэкономики Азербайджана представило списки налогоплательщиков, получивших финподдержку от государства
Бахтияр Алиев: Экономическая мощь и независимость Азербайджана позволяют надежно защищать здоровье и социальные интересы населения
В Туркменистане реализуется проект эффективного использования энергии и ее возобновляемых источников
Турал Гянджалиев: Т.н. «выборы» в оккупированном Нагорном Карабахе еще раз показали, что никто не признает этот режим хунты
Джейхун Мамедов: Азербайджанский опыт по борьбе с пандемией и ее последствиями уже используют ряд других стран
Обнародовано число жилых объектов, приобретенных гражданами Азербайджана в Турции в январе-марте 2020 года