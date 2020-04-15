Центр Гейдара Алиева поддержал страны Европейского Союза (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 15-го апреля на здании Центра Гейдара Алиева была размещена проекция флага Европейского Союза с целью демонстрации поддержки со стороны Азербайджана в борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19), сообщает Trend со ссылкой на Центр.

Отметим, что с третьего апреля на здание Центра Гейдара Алиева под аккомпанемент национальной музыки проецируется флаг одного из государств, пострадавшего от вируса. Таким образом, Центр Гейдара Алиева выражает поддержку и уважение государствам и их народам, где широко распространен COVID-19.

До сих пор на здании Центра были продемонстрированы флаги Китая, Франции, Германии, Ирана, Италии, России, Испании, Турции, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Грузии.