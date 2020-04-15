В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать благодарственные письма

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ высоко оценивает работу, проводимую Президентом Ильхамом Алиевым по предотвращению распространения пандемии коронавируса в нашей стране, а также в области охраны здоровья населения. В адрес главы государства продолжают поступать благодарственные письма в этой связи.

Trend со ссылкой на официальный сайт главы государства представляет ряд писем, адресованных главе государства.

Так, в cвоем благодарственном письме житель Агджабединского района Натиг Алишов пишет, что все меры, принятые для предотвращения распространения в нашей стране пандемии нового коронавируса, широко распространившегося по всему миру, еще раз доказали, что Президент Азербайджана, как всегда находится рядом с народом.

"Мы уверены, что это единство позволит нам победно выйти из такого сложного испытания. Благодаря оперативным и неотложным мерам, своевременно принятым под Вашим руководством, в настоящее время в республике ведется эффективная борьба с коронавирусом. Распоряжения, подписанные Вами в сфере борьбы с коронавирусом, новые больницы, фабрики показывают, что Азербайджан достойно преодолеет это тяжелое испытание. Наше государство и сегодня продолжает прилагать все усилия для защиты здоровья своих граждан и предотвращения распространения пандемии. Мы уверены, что наш народ преодолеет это бедствие с минимальным ущербом. От имени всех карабахцев я выражаю благодарность Вам и Мехрибан ханум за поддержку и заботу, оказанную нашему народу, желаю здоровья Вам и Вашей семье. Да хранит Всевышний Вас и азербайджанский народ", - написал Натиг Алишов.

В письме, отправленном в адрес главы государства инвалидом 2-й группы Карабахской войны, лейтенантом запаса, жителем Бейлаганского района Ильхамом Алиевым, говорится:

"Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий. Мы приветствуем каждый шаг, предпринятый Вами для защиты страны от вируса COVİD-19. Вы думаете о нас даже больше, чем мы сами. Поэтому благодарю Вас от имени своей семьи. Вы стали опорой народа и в эти трудные дни, приложили все усилия ради нашей безопасности. Мы гордимся Вами. Хорошо, что Вы стоите во главе нашего государства. Да хранит Всевышний Вас и Вашу семью".

Житель Тертерского района Захид Ибрагимов поблагодарил Президента Ильхама Алиева, отметив в своем письме: "Вы были рядом с народом с того дня, как были избраны Президентом, Вы жили заботами населения".

"Наши отцы говорили - "Глаз народа - весы". В социальных пакетах, подготовленных для улучшения социального положения населения, государство предусмотрело долю для всех слоев населения - от безработных и до предпринимателей. Мы благодарны Вам за это. Мы возглавляете такую большую семью как Азербайджан, и не забываете ни об одном члене этой семьи. В период, когда весь мир столкнулся с пандемией COVİD-19, Вы снова не забыли о благосостоянии народа, государство протянуло народу руку помощи, наряду с материальной помощью, также оказало и моральную, сказало "оставайся дома, оставайся здоровым". Во имя нашего будущего все должны, присоединившись к этому призыву, серьезно соблюдать требования карантинного режима, чтобы мы смогли оставить эти трудные дни позади - и вновь во имя развития нашей Родины оказать поддержку уважаемому Президенту, Вам - руководителю, сердце которого бьется с народом. Я горжусь, что у нас есть такой Президент как Вы. Да хранит Вас Всевышний", - написал Ибрагимов.

В письме другого жителя Тертерского района, кавалера ордена "Эмек" 1-й степени фермера Фазиля Велиева, говорится:

"Уважаемый господин Президент. Благодарим Вас за то, что вы рядом с народом в эти трудные дни, когда смертельный кошмар разгуливает в каждом вдохе и выдохе людей, за принятые Вами превентивные меры по предотвращению распространения в стране пандемии коронавируса COVID-19. Мы верим, что мир в скором времени спасется от этого бедствия, что наша жизнь вернется в прежнее русло. Наш многоуважаемый Президент, мы, фермеры поддерживаем осуществляемую Вами политику, и тесно сплотились вокруг Вас. Потому что, как вы и сказали, "Вместе мы сильнее!". Да хранит Вас Всевышний".

Житель Гянджи Вейсал Велиев отмечает в своем благодарственном письме в адрес главы государства, что в настоящее время мир столкнулся с ужасным бедствием.



"Наш многоуважаемый, заботливый Президент! Азербайджан предпринимает серьезные шаги для преодоления этой глобальной проблемы с минимальными потерями. Все это - результат принятых Вами эффективных мер.

Я учусь на магистра в Московском государственном юридическом университете имени О. Кутафина, и являюсь одним из студентов, эвакуированных по Вашему указанию в Азербайджан из России спецрейсом 27 марта. Из Международного аэропорта Гейдар Алиев нас сразу же отвезли в Деревню атлетов. Здесь заранее были созданы все необходимые условия. Эти возможности, которыми обладает наше государство, вызвали во мне чувство гордости. Потому что все видят, как беспомощны большие страны в борьбе с коронавирусом. Однако внимание и забота, которые оказывались прибывшим из-за рубежа азербайджанским студентам, были безупречны. Меня очень порадовали порядок и уют, своевременное и правильное питание, обследование, особое внимание медиков. После 14-дневного карантина мы были отправлены домой. Я уже воссоединился со своей семьей.

Господин Президент! Выражаю Вам глубокую благодарность как от своего имени и от имени своих родителей за внимание и заботу, оказанные мне в период карантина. Как хорошо, что у нашего Азербайджана есть такой лидер как Вы. Вы всегда защищаете Азербайджан от больших бедствий. Поэтому, как представитель азербайджанской молодежи, я горжусь Вами. Как юрист я даю Вам слово, что всегда буду поддерживать вашу независимую политику. Да хранит Вас Всевышний", - пишет Вейсал Велиев.

В благодарственном письме жителя Тертерского района Эльдара Асадова отмечается:

"Дорогой Президент. Мы тертерцы всегда поддерживаем Вас. Потому что, Вы всегда были с нами в самые тяжелые дни, всегда оказывали поддержку народу. Вы и снова с нами, когда во всем мире бушует COVID-19. Для защиты здоровья людей в стране введен особый режим карантина. Мы прекрасно понимаем, что должны самоизолироваться, чтобы оставаться здоровыми. Мы должны оставаться дома, чтобы вернуться к нормальной жизни здоровыми.

Благодарим Вас за поддержку, оказанную людям из различных слоев населения. Мы гордимся, что у нас есть такой Президент как Вы".

Житель Уджарского района Нияз Халилов отмечает в своем письме в адрес главы государства, что в то время как страны с наиболее развитой медициной бессильны в борьбе с пандемией, охватившей мир, а некоторые государства попали в сложное положение из-за своего безразличного подхода к вирусу, в результате дальновидной политики Президента Ильхама Алиева в Азербайджане были приняты все превентивные меры.

"Вы делаете решительные шаги в направлении защиты здоровья граждан Азербайджана, принимаете решительные постановления. Мы верим, что человечество, наш народ в скором времени спасется от этого бедствия. Господин Президент, мы гордимся, что являемся гражданами Азербайджана, что у нас есть такой Президент как Вы. Да хранит Вас Аллах", - говорится в письме.

В своем письме, написанном от имени жителей Дашкесанского района, Аббас Тагиев пишет Президенту Ильхаму Алиеву, что работа, проделанная в стране в направлении предотвращения распространения пандемии коронавируса, достойна похвалы.

"В соответствии с принятыми решениями, и в нашем районе продолжают приниматься меры, необходимые для соблюдения требований особого карантинного режима, а также санитарно-эпидемических норм. Проводится работа по дезинфекции улиц и проспектов, отдельных территорий, жилых и административных зданий. Малообеспеченным семьям оказывается материальная помощь, для защиты здоровья населения принимаются важные меры. Господин Президент, решительные поручения, данные Вами для своевременного проведения превентивных мер, дают результат. Азербайджан достойно преодолеет и эту беду. Выражая благодарность от имени всех жителей нашего района за проделанную работу, желаем успехов в Вашей будущей деятельности", - говорится в письме.