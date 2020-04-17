Хикмет Бабаоглу: регистрация новых партий является второй фазой обновления политической системы страны

БАКУ /Trend/ - Проводимые в Азербайджане реформы глубоки настолько, что охватят не только социально-экономическую сферу, но и все сферы общества, включая новые качественные изменения в широкомасштабной политической системе, сообщил в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу.

Депутат отметил, что на днях в министерстве юстиции на основании обращений Партии свободных демократов и Партии «Ени Заман» был изучен вопрос соответствия законодательству представленных учредительных документов и принято решение об их государственной регистрации.

В связи с этим 16 апреля состоялась встреча между руководством министерства юстиции и председателями зарегистрированных партий Мирхаддином Акбаром и Мусой Агаевым, на которой им были представлены свидетельства о государственной регистрации.

«Подчеркнув, что партийные руководители поддерживают инициированный по воле главы государства процесс в области развития многопартийной системы, стороны выразили свое согласие с проводимой работой и выразили уверенность в том, что предпринятые в этом направлении шаги послужат укреплению государственности.» - сказал Бабаоглу.

Он также отметил, что значимые реформы, в целом, связаны с политическим динамизмом, который должен их обеспечить, так как без него желаемую тенденцию развития в политико-экономической системе создать будет трудно. Поэтому регистрация новых политических партий министерством юстиции должна восприниматься как логический результат политики реформ. Каждая новая политическая партия сама по себе представляет обществу новые политические ценности и организует людей вокруг этих ценностей.

«Если цель создания партии состоит в том, чтобы обогатить политическую систему, сделать ее еще более красочной и привнести новый эффективный цвет в политическую палитру, то, конечно, ее следует только приветствовать. Поэтому регистрация Партии свободных демократов и Партии "Ени Заман" по решению коллегии Министерства юстиции является вполне положительным шагом» - сказал депутат, отметив, факт формирования новой конфигурации, в политической системе страны, нашедшей свое отражение в новом составе парламента.

Бабаоглу добавил, что заместителем председателя Милли Меджлиса был избран представитель второй по количеству голосов в парламенте партии:

"На первом этапе уже значительно возросло представительство оппозиции на уровне председателя и его заместителей, а второй фазой обновления нашей политической системы фактически является регистрация новых политических партий. Несомненно, можно также предсказать, что этот процесс будет долгосрочным и продолжительным.Логика реформ, осуществляемых в нашей стране, говорит об этом" - подытожил Бабаоглу

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанавшили. Редактор: Ровшан Гусейнов)