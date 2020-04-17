Политические партии, представленные в парламенте, сделали заявление

БАКУ/Trend/ - Политические партии, представленные в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики, подписали заявление в связи с мерами по предотвращению пандемии COVID-19 и устранению социально-экономических последствий.

Как сообщает Trend, заявление подписали Партия "Ени Азербайджан", партия "Ана Вятян", Партия Народного фронта Азербайджана, партия Гражданской солидарности, Партия великого созидания, Партия демократических реформ, Партия демократического просвещения, партия "Единство".

С подробным текстом можно ознакомиться по ссылке