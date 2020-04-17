Политические партии, представленные в парламенте, сделали заявление (версия 2)

Политика 17 апреля 2020 13:21 (UTC+04:00)
Политические партии, представленные в парламенте, сделали заявление (версия 2)

Первая версия опубликована в 12:33

БАКУ/Trend/ - Политические партии, представленные в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики, подписали заявление в связи с мерами по предотвращению пандемии COVID-19 и устранению социально-экономических последствий.

Как сообщает в пятницу Trend, заявление подписали Партия "Ени Азербайджан", партия "Ана Вятян", Народного фронта целостного Азербайджана, партия Гражданской солидарности, партия великого созидания, Партия демократических реформ, Партия демократического просвещения, партия "Единство".

В документе говорится:

"Мы, политические партии, подписавшие это заявление, подчеркивая, что в то время, как пандемия COVID-19 бушует во всем мире и стала причиной потери сотни тысяч жизней, в результате пандемии возникла угроза возникновения самого глубокого кризиса последних десятилетий, социальная и экономическая жизнь подверглась очень серьезному воздействию, последствия пандемии проявились и в Азербайджане, и осознавая важность комплексных и превентивных мер, принятых в нашей стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, защиты здоровья людей, устранения возникающих социально-экономических проблем важно еще больше укреплять национальное единство и солидарность, заявляем следующее:

1. Осуществляемое правительством Азербайджана по инициативе и под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева:

а) Превентивные мероприятия по предотвращению распространения пандемии COVID-19;
б) ограничение передвижения и применение специального карантинного режима с целью снижения заболеваемости и риска заражения вирусом;
в) оперативная и комплексная работа по организации лечения больных;
г) возвращение на родину за государственный счет многочисленных граждан Азербайджана, в том числе студентов, обучающихся за рубежом и оставшихся за рубежом в результате закрытия границ;
д) дополнительные мероприятия по дальнейшему усилению социальной защиты уязвимых слоев населения;
е) освобождение студентов, являющихся членами малообеспеченных семей и получающих платное образование, от оплаты обучения в период борьбы с пандемией;
е) программу государственной поддержки в связи с социальной защитой работников, прекративших трудовую деятельность в результате ограничительных мер, применяемых в целях предотвращения распространения пандемии;
ж) проекты, реализуемые в рамках поддержки малых и средних предпринимателей, временно прекративших свою деятельность;
з) разработка многосторонних программ по защите всех сфер экономики от негативного воздействия пандемии;
д) комплекс мероприятий по сохранению макроэкономической стабильности;
и) выделение значительного объема государственных средств на финансирование мероприятий по борьбе с пандемией;
й) мобилизация населения на меры по борьбе с пандемией COVID-19, в том числе создание "Фонда поддержки борьбы с коронавирусом".;
к) помилование Указом Президента Азербайджанской Республики 176 человек в возрасте старше 65 лет, приговоренных к лишению свободы .

2.мы призываем членов организаций, которые представляем:

а) с ответственностью подходить к необходимым и неотложным превентивным и ограничительным мерам, осуществляемым правительством, полностью соблюдать установленный карантинный режим;
б) демонстрировать социальную ответственность в рамках мер по борьбе с коронавирусом;;
c) присоединиться к призывам национального единства и солидарности, которые являются важным условием борьбы с пандемией;
г) отказаться от любых встреч с целью выполнения организационных задач, использовать возможности современных информационных технологий.

3. Мы решительно осуждаем распространение в социальных сетях слухов, информации провокационного характера, связанной с коронавирусом, и просим соответствующие компетентные органы принять самые серьезные меры в рамках закона против таких действий.

4. Мы осуждаем пропаганду в социальных сетях, размещаемую за рубежом и направленную на создание недоверия к мерам правительства по предотвращению пандемии COVID-19, которая преднамеренно наносит ущерб здоровью населения, и требуем положить конец такой опасной антиазербайджанской пропаганде.

5. Мы считаем недопустимым, сознательную политизацию некоторыми группами введения специального карантинного режима в рамках необходимых ограничительных мер по борьбе с коронавирусом и санкций за грубые нарушения закона, которые представляют серьезную угрозу для здоровья человека.

6. Мы решительно выступаем против использования нынешней ситуации, вызванной коронавирусом, в целях политической пропаганды, превращения пандемии в инструмент политической борьбы, использования ее в узких политических целях, далеких от национальных интересов.

7. Мы призываем все политические партии, общественные организации и организации гражданского общества поддержать меры, принятые правительством Азербайджана для скорейшего устранения пандемии COVID-19 и ее возможных социально-экономических последствий, а также для содействия их успешному осуществлению.

Партия "Ени Азербайджан"

партия "Ана Вятян"

Партия Народного фронта целостного Азербайджана

партия Гражданской солидарности

Партия великого созидания

Партия демократических реформ

Партия демократического просвещения

Партия "Единство".

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