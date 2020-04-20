Сахиль Керимли: Меры Президента Азербайджана по социальной защите граждан высоко оцениваются народом страны

БАКУ/Trend/ - Азербайджанское государство осуществляет широкомасштабные меры по социальной защите граждан, пострадавших от пандемии коронавируса. Заявленный главой азербайджанского государства очередной социальный пакет в этом отношении не имеет аналогов и уникален. С появления угрозы коронавируса в нашей стране государство, наряду с другими шагами, предприняло меры в связи с устранением материальных трудностей, с которыми столкнулись граждане. Не случайно, что только за последнюю неделю Президент Ильхам Алиев провел два заседания, в том числе и для детального обсуждения социально-экономических вопросов, заслушал доклады министров, отвечающих за эти сферы. Очевидно, что вопросы обеспечения социального благосостояния граждан Азербайджана постоянно находятся в центре государственной политики.

Новый социальный пакет охватывает все слои общества - малоимущих граждан из уязвимых категорий, безработных лиц, наемных работников, людей, потерявших работу в связи с карантинным режимом, субъекты предпринимательства и даже неформально занятых лиц - словом всех, кто пострадал от пандемии.

Именно в этом заключается уникальный смысл тех гуманистических шагов, которые осуществляются под руководством Президента Ильхама Алиева. Никто не остается без внимания, все граждане страны находятся в центре заботы и внимания главы государства. Поддержка граждан в любых сложных ситуациях - очередной наглядный показатель гуманистической сущности азербайджанского государства.

Еще один важный момент заключается в том, что на недавнем заседании по социально-экономическим вопросам Президент Азербайджана лично перечислил меры, которые будут предприняты в области поддержки занятости и социального благополучия населения. Мы в очередной раз убедились, что глава государства не оставляет без внимания даже мельчайшие детали. Отрадно, что новые меры поддержки охватят 2,5 миллиона граждан, на что предусмотрено выделение 600 миллионов манатов. Меры по сохранению рабочих мест и заработной платы работников государственного и частного секторов охватывают 1,629 миллиона человек. Часть заработной платы 300 тысяч наемных работников финансируется государством и около 300 тысяч индивидуальных предпринимателей получают материальную поддержку.

Как известно, на начальном этапе предусматривалась поддержка 200 тысяч человек из числа безработных лиц, а также неформально занятых лиц, потерявших работу, которым государство окажет помощь в размере 190 манатов. Однако Президент Ильхам Алиев, учтя реальную ситуацию, социальный заказ и продление карантина, расширил этот пакет. Число граждан, которым государство окажет материальную помощь, увеличившись втрое, достигло 600 тысяч человек. Причем выплаты будут производиться не только в этом месяце, но и в следующем.

Социальный пакет также рассчитан на расширение возможностей занятости населения и с этой целью предусмотрено создание в течение апреля-мая 50 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест. На это выделены 30 миллионов манатов. Уже привлечены к работе 5 тысяч человек. В целом же количество общественных рабочих мест в стране достигло 90 тысяч. Так, до введения особого карантинного режима к этим работам были привлечены 38 тысяч человек. Расширение и ускорение реализации программы самозанятости также находится под особым контролем. В течение этого года планируется привлечь к программе самозанятости 12 тысяч семей. На это выделены 70 миллионов манатов.

Еще один вопрос, который находится в центре внимания главы государства, это продление срока и упрощение процесса получения адресной государственной социальной помощи. В результате этого с 1 апреля число получателей адресной социальной помощи увеличилось на 10 тысяч семей. Сегодня в стране в целом 330 тысяч членов 80 тысяч семей охвачены адресной социальной помощью. Сумма помощи каждой семье составляет 222 маната. Государство не оставляет без внимания и заботы также одиноких пожилых людей. Более 15 000 одиноких людей в возрасте старше 65 лет получают социальные услуги на дому, а также центры социального обслуживания предоставляют услуги людям, нуждающимся в особом уходе. На сегодня около 17 000 одиноких лиц и инвалидов обеспечены продовольственными продуктами. Увеличение лимита льготного тарифа по электроэнергии для населения на 100 кВт/ч в апреле-мае также является показателем социальной политики государства. Этот шаг обойдется государству в 10 миллионов манатов. Кроме того, государство взяло на себя оплату обучения студентов из семей, входящих в категорию уязвимых групп населения. На эти цели будет выделено 40 миллионов манатов.

Все это свидетельствует о широкомасштабности и многогранности социального пакета, заявленного главой государства. Следует отметить, что Азербайджан и в этом плане входит в число стран-лидеров на пространстве СНГ и в регионе в целом. Эти меры, являющиеся еще более совершенным продолжением социальной политики, проводимой в предыдущий период, олицетворяют собой проявление внимания и заботы азербайджанского государства о каждом гражданине.

Меры, предпринятые Президентом Ильхамом Алиевым по борьбе с коронавирусом, улучшению социального благополучия населения, высоко оцениваются гражданами Азербайджана. В адрес главы государства продолжают поступать многочисленные письма благодарности от граждан. Очевидно, что девиз Президента "Вместе мы сила!" еще больше сплотил азербайджанский народ, укрепив также еще больше единство народа и власти.

Сахиль Керимли,

заместитель генерального директора АМИ Trend