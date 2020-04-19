Роб Собхани: Азербайджан является образцом для многих стран в поисках самых эффективных способов борьбы с коронавирусом

БАКУ/Trend/- Азербайджан является образцом для многих стран в мире в поисках самых эффективных способов борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сказал Trend американский эксперт, генеральный директор Caspian Group Holdings Роб Собхани.

«Меры, которые предпринимаются правительством Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева для предотвращения этой очень опасной пандемии, весьма актуальны и заслуживают похвалы»,- сказал Собхани.

Он особо отметил меры социальной изоляции, закрытие общественных мест для безопасности и профессионально снятые видеоролики, призывающие людей оставаться дома.

«Благодаря этим мерам число смертей от коронавируса в Азербайджане составляет очень небольшой процент от общей численности населения»,- отметил американский эксперт.

Собхани также высоко оценил предоставление финансовой помощи населению в Азербайджане в условиях карантина.

«Благодаря мудрому решению общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в стране в свое время был создан Государственный нефтяной фонд и Президент Ильхам Алиев обеспечил эффективную работу этого фонда. И сегодня в Азербайджане достаточно средств, чтобы в условиях специального карантинного режима малоимущим семьям предоставлять финансовую помощь»,- сказал он.

Далее, американский эксперт отметил, что в период после коронавируса необходимо обеспечить поэтапное восстановление экономической деятельность во всем мире, в том числе и в Азербайджане.

«Я уверен, что руководство Азербайджана разработает эффективный план постепенного выхода из карантинного режима и полного восстановления экономической деятельности»,- заключил он.