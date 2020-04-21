Президент Ильхам Алиев выделил средства на бурение 17 субартезианских скважин в 10 городах и районах страны

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.

В соответствии с распоряжением, с целью проектирования и бурения 17 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 13 населенных пунктах 10 городов и районов с численностью населения 193 696 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде, из средств, предусмотренных для бурения субартезианских скважин в разделе расходов государственных капиталовложений (инвестиционные расходы) государственного бюджета Азербайджана на 2020 год с целью улучшения водоснабжения в районах страны, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделяются 1,19 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину – решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.