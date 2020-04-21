В Азербайджане предлагается снизить госпошлины на ряд консульских операций

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане 20 апреля состоялось онлайн-заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Как сообщает Trend, заседание открыл председатель комитета Таир Миркишили, ознакомивший членов комитета с вопросами повестки дня.

В связи с проектом о внесении изменений в Закон Азербайджана "О государственной пошлине" в первом чтении было отмечено, что предлагаемое изменение было разработано в целях снижения ставок государственной пошлины за ряд консульских операций, проводимых в Азербайджане или в дипломатических представительствах страны за рубежом, в соответствии с принципами социальной ориентированности.

Члены комитета - Али Масимли, Айдын Гусейнов, Машур Мамедов, Вугар Байрамов, Анар Мамедов, Руфат Гулиев - поделились своими мнениями по этому вопросу.

Вопрос о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана "О государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Грузией" от 30 июня 2002 года номер 966 подробно", "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки", "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)", "О молодежной политике", "О социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания в пенитенциарных учреждениях", "О волонтерской деятельности", " О физической культуре и спорте", " О рекламе" и "О защите детей от вредной информации" Милли Меджлис рекомендовал рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании.

Далее члены комитета рассмотрели вопросы о внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджана, Кодекс об административных правонарушениях, законы Азербайджана "О правах ребенка", закон номер 141-IIQ "О государственных закупках" от 12 июня 2001 года, в "Положение о службе в государственных налоговых органах", в Указ Президента Азербайджана от 28 августа 2013 года номер 952 "О повышении пенсии Президента Азербайджана инвалидам войны".

Милли Меджлис рекомендовал рассмотреть их во втором чтении на пленарном заседании.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)