Между Президентами Азербайджана и Албании состоялся телефонный разговор (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 22 апреля Президент Республики Албания Илир Мета позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в ходе беседы было выражено удовлетворение развитием дружественных отношений между Азербайджаном и Албанией в различных сферах. Отметив успешную реализацию проекта Трансадриатического газопровода, главы государств подчеркнули, что это вносит вклад в укрепление как связей между нашими странами, так и международного сотрудничества.

Во время телефонного разговора было с удовлетворением напомнено о визите Илира Меты в Азербайджан, отмечена его важность с точки зрения развития двусторонних отношений.

Президент Ильхам Алиев и Президент Илир Мета обсудили вопросы, связанные с борьбой с пандемией коронавируса.

Президент Албании пригласил Президента Азербайджана посетить с официальным визитом его страну.

Приглашение было с удовлетворением принято