Основная цель руководства Азербайджана - поддержание благосостояния своих граждан - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Азербайджан благодаря предпринятым мерам сможет смягчить для населения последствия нынешних глобальных шоков.

Об этом сказал Trend декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Козлов.

Согласно его словам, крупная материальная помощь выделена из госбюджета для широких слоев населения для преодоления трудностей, с которыми они столкнулись в период введения особого карантинного режима: «В обстановке, когда все государства столкнулись с тяжелейшим и беспрецедентным социально-экономическим шоком, вызванным пандемией, правительства должны принимать безотлагательные меры для поддержания экономики и граждан. Именно этой цели служат действия, которые осуществляет правительство Азербайджана. Та масштабная помощь, которая была оказана разным категориям населения, безусловно, окажет благоприятное воздействие на их экономическое и социальное положение в столь непростое время».

Эксперт считает, что Азербайджан, благодаря предпринятым мерам, сможет смягчить для населения последствия пандемии: «Любая помощь гражданам со стороны государства в обстановке резкого снижения экономической активности поможет людям легче перенести воздействие нынешних глобальных шоков. Важно отметить, что меры, осуществляемые правительством Азербайджана, были приняты в отношении очень разных категорий граждан, нуждающихся в поддержке. Помощь была оказана и безработным, и самозанятым, и малообеспеченным семьям, и инвалидам, и людям, нуждающимся в особом уходе. Таким образом, поддержку получили самые уязвимые группы. Помимо этого значительные средства были направлены и на сохранение рабочих мест и зарплат сотрудников как в государственном, так и в частном секторах. Всё это будет иметь позитивные социально-экономические последствия».

Он отметил, что исходя из предпринятых руководством Азербайджана мер, можно сказать, что все они направлены на улучшение социальной защиты и благосостояния граждан: «То, что основная цель руководства Азербайджана, - поддержание благосостояния своих граждан, никаких сомнений не вызывает. Тот комплекс мер, который осуществляется в стране в соответствии с Указом Президента Ильхама Алиева, преимущественно направлен именно на обеспечение социальной защиты граждан. Азербайджанское государство, осуществляя меры поддержки своих граждан, демонстрирует эффективную политику, направленную на защиту населения».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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