Минометные батареи ВС Азербайджана выполняют боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020-й год, в учебных центрах и на полигонах с расчетами минометных батарей проводятся учебные тренировки с боевыми стрельбами.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе минобороны, подразделения, выполняя стрельбы по целям в глубине обороны условного противника, решают поставленные задачи.

(Текст: Турал Гараджаев)