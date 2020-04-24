Расширяются условия предоставления разрешения на временное проживание в Азербайджане иностранцев и лиц без гражданства
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане расширяются условия предоставления разрешений иностранцам и лицам без гражданства на временное проживание на территории страны, сообщает в пятницу Trend.
Это отражено в поправке, предлагаемой в Миграционный кодекс, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
Согласно поправке, в статье 45.1.9 слово «и общеобразовательное» заменяется словами «а также профессиональное образование и общее образование».
В настоящее время в статье 45.1.9 приведены слова «В случае обучения в очной форме в общеобразовательных учреждениях и в высших и средне-специальных учебных заведениях Азербайджанской Республики».
Таким образом, право на временное проживание на территории Азербайджана будет предоставляться также иностранцам и лицам без гражданства, получающим профессиональное образование в стране.
После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята во втором чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)