Народы Азербайджана и Китая остаются приверженными традициям дружбы и демонстрируют солидарность в эти трудные дни
БАКУ /Trend/ - В период борьбы на глобальном уровне с пандемией COVID-19 народы Азербайджана и Китая остаются приверженными традициям дружбы и демонстрируют солидарность в эти трудные дни.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на дипломатический источник, второго апреля этого года в министерстве иностранных дел Азербайджана состоялась церемония передачи Китаем помощи в рамках поддержки борьбы Азербайджана с угрозой нового вида коронавируса - COVİD-19. В ходе мероприятия были подписаны акты приема-сдачи по передаче в дар Китаем азербайджанской стороне на предварительном этапе тестов для выявления коронавирусной инфекции на 5000 человек.
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Народы Азербайджана и Китая остаются приверженными традициям дружбы и демонстрируют солидарность в эти трудные дни
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