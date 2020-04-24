В минтруда Азербайджана создается подсистема «военно-врачебная экспертиза и медицинское освидетельствование» - Указ (версия 3)

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал Указ "О совершенствовании военно-врачебной экспертизы и системы медицинского освидетельствования и об изменении в "Положение о централизованной электронно-информационной системе министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана", утвержденного указом Президента Азербайджана № 634 от 5 апреля 2019 года.

В Указе говорится, что с целью обеспечения системности информации, собранной в связи с военно-врачебной экспертизой и в результате медицинского освидетельствования, повышения эффективности соответствующего информационного обмена между государственными информационными ресурсами и системами, прозрачности в сфере оценки инвалидности, расширения применения современных информационных технологий в централизованной электронно-информационной системе министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана создается подсистема "военно-врачебная экспертиза и медицинское свидетельствование" (далее – подсистема).

Министерству труда и социальной защиты населения поручено до 1 февраля 2021 года сформировать подсистему; обеспечить вход в подсистему государственных органов, имеющих в подчинении военно-врачебные комиссии и врачебно-летные комиссии; принять меры по обеспечению защиты информации, которая будет внесена в подсистему, в том числе, государственной тайны и другой информации охраняемой законом.

Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручено обеспечит интеграцию подсистемы в электронную правительственную информационную систему.

Государственные органы, в подчинении которых имеются военно-врачебные комиссии и врачебно-летные комиссии:

- в течение шести месяцев после формирования подсистемы должны обеспечить внесение в подсистему информации из всех официально утвержденных документов в связи с военно-врачебной экспертизой и медицинским освидетельствованием в соответствии с международной классификацией болезней и проинформировать Президента Азербайджана;

- в день официального утверждения документов в связи с военно-врачебной экспертизой и медицинским освидетельствованием обеспечить в тот же день внесение информации из этих документов в подсистему в соответствии с международной классификацией болезней.

Кабмину Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из этого Указа.