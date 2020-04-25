Срок полного страхования вкладов продлен на девять месяцев

БАКУ/ Trend - Президент Ильхам Алиев подписал Закон Азербайджанской Республики «О внесении изменений в закон «О полном страховании вкладов».



Изменения коснулись третьей статьи закона. Согласно поправке, срок полного страхования вкладов был продлен на девять месяцев.



Следует отметить, что полное страхование вкладов охватывало период до 4 марта текущего года.