БАКУ /Trend/ - Сегодня исполнилось бы 97 лет выдающемуся азербайджанскому ученому-офтальмологу, академику Зарифе Алиевой.

Свою яркую, полную достижений жизнь Зарифа Алиева посвятила науке и помощи людям. Ее научное наследие и добрые дела живут по сей день в трудах последователей, в памяти близких и коллег, в сердцах всех, кто когда-либо соприкасался с ней на своем жизненном пути. Искренность, доброжелательность в отношениях с людьми, высокая культура и благородство - все эти прекрасные черты сочетались в Зарифе ханум. Она стремилась поднять профессионализм молодого поколения азербайджанских медиков. Абсолютное внимание и заинтересованность в результате - так вспоминают ее слушатели Азербайджанского института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева, которым преподавала профессор, завкафедрой офтальмологии Зарифа Алиева. Офтальмологи, прошедшие школу Зарифы Алиевой, и сегодня продолжают возвращать людям радость видеть мир.

В интервью Day.Az своими воспоминаниями о Зарифе ханум, о таланте врача и педагога поделился один из ее учеников, доктор медицинских наук, профессор кафедры офтальмологии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей им. А. Алиева, заслуженный врач республики Расим Гаджиев.

С Зарифой ханум я познакомился в 1978 году. Она в это время набирала группу молодых офтальмологов. Я помню нашу первую встречу с ней, когда Зарифа ханум устроила мне небольшой экзамен по офтальмологии. Этот экзамен я прошел, и она приняла меня на работу к себе в 4-ю Клиническую больницу. Там находился филиал кафедры глазных болезней Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей им. А. Алиева. В мои обязанности входило обследование и лечение больных. Я помню лекции, которые читала Зарифа ханум. Это были прекрасные лекции, которые вызывали большой искренний интерес и у меня, и у слушателей курсов усовершенствования врачей из разных городов Советского Союза. Они называли эти лекции «красочными», так им нравилось.

Зарифа Алиева, прежде всего, была великолепным ученым, способным всесторонне рассмотреть тему исследования и сделать соответствующие выводы. Например, до нее причину диабетической ретинопатии связывали непосредственно с поражением сосудов сетчатки. Ею же была предложена следующая идея: так как сосуды связаны непосредственно с глиальными клетками сетчатки, то возможно, из-за поражения этих клеток страдают сосуды. Эту тему Зарифа ханум предложила мне. В 1982 году впервые ею была опубликована статья на данную тему. В статье говорилось о возможности применения в перспективе приемов витреотехники для стабилизации течения диабетической ретинопатии. Дальнейшие исследования подтвердили предположения Зарифы ханум. И действительно, проведенные нами анализы показали, что в первую очередь поражаются сосуды именно сетчатки. Только спустя 5-10 лет к этому пришли американские ученые. Между прочим, один из них поздравил нашу группу с этими новаторскими исследованиями. До сих пор у меня сохранилось письмо от этого ученого.

Говоря о Зарифе Алиевой как о научном руководителе, хочу рассказать о своей последней встрече с ней. Как-то она неожиданно вызвала нас, своих диссертантов, в лабораторию на заводе кондиционеров, где проводила исследования в области профессиональных заболеваний органов зрения. Зарифа ханум сказала, что хочет видеть нас, и попросила захватить черновые варианты наших диссертаций. Прямо там, в лаборатории, с участием профессоров офтальмологии, она просмотрела наши диссертации, дала дельные советы.К сожалению, это была наша последняя встреча с Зарифой ханум. Обсуждая наши диссертации, она уже знала, что больна, и собрала нас, чтобы убедиться, что наши труды готовы для защиты. Вскоре мы узнали о ее кончине. Это был большой удар для нас. Но ее поддержка на этом не закончилась. Зарифа Алиева очень хотела, чтобы мы защитились в ведущем союзном НИИ глазных болезней им. Гельмгольца в Москве, и это ее последнее завещание нам передал общенациональный лидер Гейдар Алиев, в то время уже работавший в столице. Мы поехали в Москву и успешно защитили диссертации.

Зарифа Алиева - это великая личность. Я видел, как она разговаривала с коллегами, как проводила обходы больных, интересовалась их жизнью. Простота ее общения с врачами, пациентами свидетельствовала о великой душе и уникальных человеческих качествах Зарифы ханум. Она была не только большим ученым и профессиональным офтальмологом, но и воплощением доброты, сочувствия и милосердия к ближним. Ее вклад велик не только в национальную, но и, я без преувеличения могу сказать, в мировую офтальмологию.

Во-первых, именно Зарифа Алиева впервые высказала предположение, которое впоследствии подтвердилось, что причиной диабетической ретинопатии является не поражение сосудов, как считалось ранее, а поражение специальных клеток сетчатки глаза - мюллеровских клеток. Это дало возможность по новому рассмотреть вопросы лечения этой тяжелой формы осложнения диабета.



Во-вторых, именно Зарифа ханум впервые подняла вопрос о профессиональной патологии органа зрения. На основе ее работ была проведена модернизация ряда технологических процессов. Это позволило снизить их отрицательный эффект на зрение работников.

В-третьих, Зарифой Алиевой написан целый ряд руководств для офтальмологов. Их так много, что невозможно перечислить. Многие ее труды стали настольной книгой для офтальмологов Азербайджана и других стран.

Кроме того, ей принадлежит авторство руководства по «Врачебной этике». Врачебная этика – тема, очень важная не только для офтальмологов, но и для медиков любого направления. Также на основе собственных исследований Зарифой Алиевой подготовлен очень важный труд - монография «Заболевания глаз при сахарном диабете».

Без трудов Зарифы Алиевой отечественная офтальмология была бы лишена своей неповторимости. Эта наука была бы бедна без тех достижений, которые были сделаны под руководством великого ученого. Не было бы, в том числе, Национального центра офтальмологии, который носит имя академика Зарифы Алиевой. Образно говоря, все мы, вся национальная офтальмологическая наука находимся под сенью памяти и наследия академика Зарифы Алиевой. С таких людей, как Зарифа Алиева, нужно брать пример. В первую очередь, это большая любовь к своей профессии, ответственное служение делу, которым занимаешься. Ей все было интересно. Самое главное для любого специалиста – это интерес к своему делу. Если будет интерес, то человек будет посвящать свое время профессии, совершенствованию, повышению квалификации, глубоким исследованиям. Зарифа Алиева заложила основу национальной офтальмологии, и сегодня молодое поколение врачей во многом старается следовать ее примеру. Это я вижу по многим нашим молодым офтальмологам. А еще я хотел бы порекомендовать им быть проще, с теплотой относиться к больным. Без любви к профессии, к пациентам невозможен никакой профессиональный рост. Этот завет оставила нам Зарифа Алиева.

Лейла Таривердиева