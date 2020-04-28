Парламентарии России и Азербайджана обсудили совместные пути выхода из постпандемического кризиса

Политика 28 апреля 2020 15:20 (UTC+04:00)
Парламентарии России и Азербайджана обсудили совместные пути выхода из постпандемического кризиса

БАКУ/Trend/ - Накануне депутаты Государственной Думы России и Милли Меджлиса Азербайджана обсудили вопросы регионального сотрудничества на тему: «Россия-Азербайджан: совместные пути выхода из постэпидемиологического и энергетического кризиса» в рамках онлайн-конференции, инициированной Институтом политических исследований России.

Модератором онлайн-конференции выступил директор Института политических исследований Сергей Александрович Марков.

Обсуждения велись вокруг возможного влияния пандемии коронавируса на отношения России с Азербайджаном с учетом нынешних экономических прогнозов и возможных последствий, а также были высказаны предложения о путях выхода из сложившейся ситуации.

Модератор Сергей Марков высказал мнение о том, что в нынешних условиях формат онлайн-конференции является удобной формой взаимодействия, обмена мнений и выработки совместных решений по важным политическим и экономическим вопросам в свете преодоления последствий пандемии.

Он отметил, что из-за эпидемии коронавирусаво многие страны закрыли границы, были отменены авиарейсы, что впоследствии сказалось на экономических, политических и социальных отношениях, и в этом смысле ближайшие соседи России в Каспийском регионе также не стали исключением.

«Россия и Азербайджан ввели очень быстро карантинные меры, и как результат этого мы весьма эффективно противодействуем эпидемии по сравнению со многими другими странами. Правительства России и Азербайджана своевременно отреагировали на внешний вызов, предприняв ряд оперативных и безотлагательных мер, в том числе по закрытию границ со странами, в которых больше всего развивалась эпидемия коронавируса. Россия прежде всего, закрыла границы с Китаем, Азербайджан закрыл границу с Ираном, где эпидемия стремительно распространялась на тот самый момент, и таким образом нам удалось быстро сдержать первую волну эпидемии и предотвратить бесконтрольное проникновение вируса. Дальше уже были приняты соответствующие карантинные меры и в России и в Азербайджане, которые также были введены во многом оперативнее, нежели в других странах. За счет этих мер, в том числе самоизоляции, ситуацию удалось удержать под контролем и сегодня ее можно расценивать как достаточно неплохую. Как следствие всех этих своевременных шагов и действий, принятых под руководством глав наших государств число людей заразившихся опасным вирусом, а также количество жертв на сегодняшний день значительно меньше, чем к примеру, в странах Евросоюза», - заявил Сергей Марков.

В свою очередь депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев, в своем выступлении заявил о том, что на фоне пандемии опасного вируса во всем мире нынешняя ситуаци в Азербайджане и в России является вполне удовлетворительной, с точки зрения сохранения безопасности и стабильной обстановки.

Депутат отметил, что в условиях распространения пандемии Азербайджан и Россия показали блестящий пример по принятию оперативных мер жизненной важности.

«Правительство Азербайджана предприняло целый ряд безотлагательных мер в нескольких направлениях, в частности нацеленных на поддержку социального обеспечения безопасности и здоровья граждан. Благодаря конкретным шагам, предпринятым на государственным уровне, ситуацию удается держать под контролем, и как результат целенаправленной работы, сохраняются рабочие места, зарплаты, оказывается помощь безработным в размере прожиточного минимума, утверждены льготы на электроэнергию, индивидуальным предпринимателям выплачиваются средства в размере 5 тысяч манатов и прочее. Более того в стране построены больницы модульного типа, запущена в эксплуатацию новая клиника оснащенная современными видами медицинского оборудования на 750 коек. Все эти и другие шаги, предпринятые под руководством Президента Азербайджана способствовали поддержанию стабильной и здоровой атмосферы в стране, и в то же время продемонстрировали единство власти и народа, внимание и заботу правительства в отношении своих граждан. Полагаю, что серьезная работа, проделанная на уровне руководства Азербайджана, создает реальные предпосылки для скорейшего и достойного выхода из сложившейся ситуации на фоне глобальной угрозы», - резюмировал Арзу Нагиев.

Далее к онлайн - дискуссии присоединилась депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

Азербайджанский парламентарий в своем выступлении заявила о важности проведения подобного формата дискуссий в режиме онлайн с точки зрения обмена опытом в борьбе с распространением пандемии мирового масштаба, отметив, что дискуссия парламентариев России и Азербайджана, способствует, в том числе, укреплению двусторонних связей на уровне регионального сотрудничества.

«Российско-азербайджанские отношения динамично развиваются и имеют стратегический характер взаимодействия. И сегодня можно однозначно говорить о том, что двусторонние связи между нашими странами достигли качественно нового уровня развития в политической, экономической, гуманитарной и прочих сферах, опираясь на твердую юридическую базу, а также стратегические дорожные карты. Несомненно, углубление связей необходимо продолжить как между субъектами России и Азербайджана, так и на международном уровне, продвигая реализацию совместных мегапроектов в регионе и мире, особенно транспортного, энергетического и инфораструктурного характера. Азербайджан давно зарекомендовал себя в регионе и мире как надежный партнер, с которым целесообразно выстраивать долгосрочное и эффективное сотрудничество, и крепнущие с каждым годом связи с Российской Федерацией являются подтверждением данного факта. То, что обе страны опять-таки ищут совместные пути выхода из сложившейся непростой ситуации на фоне пандемии коронавируса, демонстрирует общность взглядов и принятие правильных с точки зрения минимальных потерь - экономических, социальных и иных», - заявила Севиль Микаилова.

Азербайджанский депутат привлекла внимание участников онлайн- конференции к недавнему выступлению главы азербайджанского государства в формате онлайн встречи в рамках Тюркского совета, инициированной Президентом Ильхамом Алиевым.

«Глава азербайджанского государства в своем выступлении в рамках Тюркского совета заявил о готовности Азербайджана делиться опытом в борьбе с опасной пандемией, которая вызвала мировую рецессию, ударив по экономике даже самых развитых и мощных стран.Стоит отметить, что даже в условиях воздействия этой серьезной внешней угрозы Азербайджану удалось обеспечить перевалку 180 000 тонн грузов через свою территорию в первом квартале текущего года, что больше на 40000 тонн по сравнению с прошлогодним показателем. В этом же контексте хотелось бы отметить успешное функционирование проекта Север -Юг. Удобное расположение Азербайджана между Азией и Европой создает большие возможности для развития транспортных связей и этой возможностью должны воспользоваться в первую очередь соседние страны региона. На нынешнем этапе времени региональное сотрудничество приобретает особую значимость в Каспийском регионе и открывает возможности для развития таких секторов как сельское хозяйство, индустрия и транспортное сообщение, а также энергетического сотрудничества, которые необходимо выстраивать с учетом национальных интересов наших государств. Текущий прогноз, связанный с ценой нефти несколько обнадеживает, так как предполагается вероятность роста цены нефти до 40 долларов к середине текущего года. Поэтому, считаю, что на фоне таких прогнозов, необходимо продолжить экспортные и импортные операции между нашими странами, больше использовать резервы национальной экономики и тем самым значительно уменьшить зависимость от международных кредитов», - резюмировала азербайджанский парламентарий.

В свою очередь депутат Милли Меджлиса Низами Сафаров присоединившись к дискуссии коллег, заявил, что правительство Азербайджана реализует большой пакет мер, направленных на поддержку экономики страны, социального обеспечения населения, с тем, чтобы смягчить последствия коронавирусной пандемии.

«С самых первых дней распространения пандемии в мире, ситуация в нашей стране была взята под жесткий контроль, и в этом сказалась твердая политическая воля руководства страны в лице Президента Ильхама Алиева. Немедленно была закрыта граница с Ираном и перекрыт доступ в страну лиц, прибывающих из Китая. Граждане, прибывшие в Азербайджан из других стран, помещались в карантин на 14 дней. В страну было завезено достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких, и других необходимых медицинских средств. Были сделаны все шаги, направленные на поддержку благосостояния граждан Азербайджана, в том числе и по оказанию социальной помощи лицам, материально пострадавшим в результате воздействия эпидемии опасного вируса», - сказал депутат.

Азербайджанский парламентарий Расим Мусабеков в ходе онлайн - дебатов назвал все предпринятые шаги и меры азербайджанского государства в борьбе с пандемией эффективными и своевременными.

«В стране был безотлагательно объявлен карантин, прекращена деятельность всех предприятий и организаций, за исключением тех, которые относятся к жизнеобеспечению страны. Что касается социальной и финансовой помощи населению, то на мой взгляд, азербайджанское государство продемонстрировало высочайший уровень поддержки. Параллельно с государством многие учреждения, бизнесмены, отдельные граждане и организации развернули программу продовольственной помощи малообеспеченным семьям. Стоит отметить акцию Фонда Гейдара Алиева, предусматривающую раздачу нуждающимся 100 тысяч продуктовых наборов. Более 100 миллионов манатов на сегодня аккумулировано в специально созданном Фонде поддержки борьбы с коронавирусом. Государство продемонстрировало организованность и четкость действий, а население, в своем подавляющем большинстве, проявило дисциплину и ответственность в соблюдении карантинных ограничений», - заявил Мусабеков.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Михаил Забелин, так же как и предыдущие парламентарии высоко оценил масштабную работу государства, нацеленную на поддержание благосостояния граждан страны в условиях пандемии коронавируса.

"Граждане Азербайджана в условиях самоизоляции четко соблюдали карантин, не было никакого возмущения, люди ответственно восприняли призыв государства, что позволило максимально обезопасить население от заражения опасным вирусом, и тем самым предотвратить распространение пандемии на всей территории страны. Все эти меры способствуют тому, чтобы выйти из сложившейся непростой ситуации с минимальными потерями», - сказал он.

Далее к обсуждениями присоединились и другие участники онлайн- конференции , которые также высказались за углубление двустороннего сотрудничества между Россией и Азербайджаном, а продолжение обмена опытом в условиях все еще непрекращающейся угрозы.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Иран выставит на биржевые торги углеводородную продукцию
Иран выставит на биржевые торги углеводородную продукцию
Иран значительно сократил импорт мебели из Турции
Иран значительно сократил импорт мебели из Турции
США продлили разрешение для Ирака на импорт энергоносителей
США продлили разрешение для Ирака на импорт энергоносителей
Loading Bars
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев утвердил закон, регулирующий передвижение депутатов в период режима карантина Политика 15:56
В Австралии начнутся испытания на добровольцах китайской вакцины от коронавируса Другие страны 15:54
Названа возможная дата проведения Гран-при Азербайджана Общество 15:54
В Азербайджане увеличится производство промышленной продукции Экономика 15:50
НПЗ Star возобновит производство авиатоплива после восстановления туризма в прежнем объеме Энергетика 15:48
В Азербайджане свыше 82 тыс. семьям выплачена адресная социальная помощь за апрель Общество 15:41
Инновационные решения стартап-компаний в борьбе с пандемией в Азербайджане Экономика 15:39
Как карантин поменял азербайджанских звезд. Забавно! (ВИДЕО) Звёздный мир 15:33
Власти Франции не разрешат возобновить чемпионат страны по футболу раньше августа Европа 15:30
Фонд Nargis обеспечил продуктами питания 230 малоимущих семей (ФОТО) Социум 15:22
Парламентарии России и Азербайджана обсудили совместные пути выхода из постпандемического кризиса Политика 15:20
Беларусь видит в Азербайджане надежного партнера - белорусский эксперт Политика 15:17
Комитет по правовой политике и госстроительству Милли Меджлиса провел заседание (ФОТО) Политика 15:16
Почтовый оператор Казахстана закупит бензин Тендеры 15:09
UzAuto Motors и "СарыаркаАвтоПром" объявили о старте продаж автомобилей в Казахстане Транспорт 15:00
Джалал Алиев: Более дешевые кредиты могут помочь оживить экономику и увеличить кредитование реального сектора Экономика 14:57
Письма благодарности: Господин Президент, мы одобряем и поддерживаем Вашу политику Политика 14:49
Из ОАЭ в Баку отправлены 149 граждан Азербайджана (ФОТО) Политика 14:38
BP сократит добычу нефти в Азербайджане Энергетика 14:34
Турция направила в Пакистан очередную партию гуманитарной помощи Турция 14:32
VTB Bank (Europe) SE выделит кредитные ресурсы банку Узбекистана Финансы 14:27
Фуад Ахундов о женских судьбах (ВИДЕО) Культура 14:16
Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в регионе Турция 14:15
Смягчение режима карантина не влияет на рынок недвижимости в Баку - Эксперт Экономика 14:05
Фаик Агаев представил песню в честь International Dance Day (ВИДЕО) Звёздный мир 14:03
Грузия значительно увеличила импорт продукции оборонпрома из Турции Турция 13:55
Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла Общество 13:50
В Азербайджане почти 100 тысяч налогоплательщиков обратились за финансовой поддержкой - Минэкономики Экономика 13:45
Анар Байрамов: Для восстановления предпринимательской активности в Азербайджане необходимы налоговые льготы и каникулы Экономика 13:36
В Италии 152 врача умерли из-за коронавируса Европа 13:34
Сокращение грузоперевозок из Турции в Узбекистан составило свыше 10 процентов Турция 13:27
Парламент Узбекистана одобрил вступление страны в ЕАЭС Экономика 13:22
Крупный азербайджанский банк увеличил прибыль почти вчетверо Финансы 13:19
Обнародованы данные транзита по ж/д в I квартале 2020 года в Азербайджане Транспорт 13:19
Динамика роста расходов азербайджанских страховщиков Экономика 13:15
Международный форум дистанционного высшего образования UNEC 2020: «Дистанционное высшее образование: новые возможности и современные вызовы» Общество 13:15
Бакинская фондовая биржа отменяет листинговые тарифы Финансы 13:14
Как пандемия коронавируса повлияла на грузоперевозки между Турцией и Италией Турция 13:12
Госкомитет Азербайджана: Необходимо повышение профессионализма школьных психологов Общество 13:07
Турция увеличила прокачку по нефтепроводу Джейхан-Кырыккале Энергетика 13:06
В Азербайджане продолжается предоставление льгот фермерам и предпринимателям Экономика 13:04
Минздрав Туркменистана объявляет тендер на закупку ультразвукового оборудования Тендеры 13:01
Центристский демократический интернационал осудил т.н. "выборы" в Нагорном Карабахе Политика 12:59
Совокупный квартальный доход на душу населения в Узбекистане увеличился Финансы 12:56
Крупный азербайджанский банк увеличил капитал Финансы 12:50
Нигерия первой в Африке отменит карантинные меры с 4 мая Другие страны 12:49
В Южной Корее закончилось сдаваемое иностранцам место в нефтехранилищах Другие страны 12:46
Четверть всех активов Bank Respublika приходится на собственные депозиты Финансы 12:40
Эмин Эминзаде из Турции: Пройдут столетия, и на уроках истории будут говорить о сегодняшнем дне (ВИДЕО) Культура 12:37
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Самсун в январе-марте Турция 12:32
В Испании могут установить временные интервалы для выхода на улицу Европа 12:31
Глобальная экономика стартап-проектов испытывает дефицит инвестиций ИКТ 12:30
Японские компании ведут строительство газотурбинной электростанции в Туркменистане Энергетика 12:18
В бокситовом рудоуправлении Казахстана запустят новые карьеры Бизнес 12:13
Обнародованы объемы грузоперевозок между Турцией и Нахчываном Турция 12:11
Граждане пишут главе государства: Мы еще раз увидели, что единство народа и Президента непоколебимо Политика 12:10
Крупная авиакомпания Казахстана возобновляет полеты из столицы в Алматы Транспорт 12:08
Бактрансагентство: С 1 мая вводятся штрафы за незаконную парковку (ФОТО) Общество 12:02
Узбекистан планирует увеличить товарооборот с Италией Бизнес 12:01
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 1867 Армения 11:57
Эксперт о технических возможностях и ресурсах организаций, обеспечивающих кибербезопасность в Азербайджане ИКТ 11:55
Крупный азербайджанский банк удвоил обязательства перед фининститутами Финансы 11:54
Украина обсудила с Ираном механизм компенсаций за сбитый Boeing Европа 11:46
Агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу Грузии Бизнес 11:44
Между Турцией из Грузией вырос объем грузоперевозок Турция 11:37
AzFinance Investment Company о внедрении собственного программного обеспечения ИКТ 11:30
Bank of Baku значительно увеличил наличные средства Финансы 11:29
В Азербайджане к оплачиваемым общественным работам привлечены еще 18 тыс. лиц (ФОТО) Общество 11:27
Стал известен состав азербайджанской делегации в ПА "Евронест" Политика 11:18
Bank of Baku существенно увеличил доходы Финансы 11:11
Туркменское предприятие наладит сотрудничество с торговыми сетями России Бизнес 11:09
На востоке Казахстана увеличат площадь посева агрокультур Бизнес 11:09
В Узбекистане вновь снизились цены на бензин Энергетика 11:01
Динамика роста страховых премий СК A-Qroup за I кв. 2020 г. превысила 74% Экономика 10:59
Любовь Лейли и Меджнуна, сотканная на ковре (ФОТО) Культура 10:52
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:48
Число зараженных коронавирусом в Грузии за сутки выросло Грузия 10:46
Милли Меджлис включил в повестку заседания 26 вопросов Политика 10:44
Режим самоизоляции в Австрии планируют отменить с 1 мая Европа 10:39
"Узбекнефтегаз" продолжает наращивать добычу Энергетика 10:39
Обнародованы объёмы грузоперевозок из Турции в Азербайджан в январе-марте 2020 года Турция 10:38
В Азербайджане продлевается срок пребывания иностранцев и лиц без гражданства в стране Общество 10:36
В Таиланде продлили режим ЧП до 31 мая Другие страны 10:27
Внезапно "ослепшие" радикалы не видят успехи Азербайджана - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 10:26
Оргкомитет: ОИ в Токио придется отменить, если к 2021 году не будет побежден коронавирус Другие страны 10:22
Как коронавирус повлиял на авторынок Азербайджана? – мнение эксперта Экономика 10:16
Павлодарский нефтехимзавод привлечет услуги по монтажу насосов Тендеры 10:14
Нефть падает на 3-14% на опасениях за быструю заполняемость нефтехранилищ Энергетика 10:13
Объем перевалки грузов через турецкий порт Бартин превысил 300 тыс. тонн Турция 10:10
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 1 924 Узбекистан 10:07
Объемы перевалки грузов в турецком порту Карабига превысили 2,8 млн тонн Турция 10:03
Из Австралии через порты Турции было перевезено свыше 200 тыс. тонн грузов Турция 10:03
Таджикистан сократил импорт мебели из Турции Турция 09:59
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Бандырма за первый квартал 2020 года Турция 09:58
Для правительства Азербайджана благосостояние и здоровье людей на первом месте - политолог Политика 09:50
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 09:47
В Азербайджане телеуроки будут продолжаться до конца учебного года Общество 09:38
Курс маната по отношению к мировым валютам на 28 апреля Экономика 09:32
ВС Армении продолжают обстреливать азербайджанские позиции из пулеметов Нагорно-карабахский конфликт 09:31
Турция построила около 3 тыс сборных домов для жителей Идлиба Турция 09:28
Все новости