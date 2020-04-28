Парламентарии России и Азербайджана обсудили совместные пути выхода из постпандемического кризиса

БАКУ/Trend/ - Накануне депутаты Государственной Думы России и Милли Меджлиса Азербайджана обсудили вопросы регионального сотрудничества на тему: «Россия-Азербайджан: совместные пути выхода из постэпидемиологического и энергетического кризиса» в рамках онлайн-конференции, инициированной Институтом политических исследований России.

Модератором онлайн-конференции выступил директор Института политических исследований Сергей Александрович Марков.

Обсуждения велись вокруг возможного влияния пандемии коронавируса на отношения России с Азербайджаном с учетом нынешних экономических прогнозов и возможных последствий, а также были высказаны предложения о путях выхода из сложившейся ситуации.

Модератор Сергей Марков высказал мнение о том, что в нынешних условиях формат онлайн-конференции является удобной формой взаимодействия, обмена мнений и выработки совместных решений по важным политическим и экономическим вопросам в свете преодоления последствий пандемии.

Он отметил, что из-за эпидемии коронавирусаво многие страны закрыли границы, были отменены авиарейсы, что впоследствии сказалось на экономических, политических и социальных отношениях, и в этом смысле ближайшие соседи России в Каспийском регионе также не стали исключением.

«Россия и Азербайджан ввели очень быстро карантинные меры, и как результат этого мы весьма эффективно противодействуем эпидемии по сравнению со многими другими странами. Правительства России и Азербайджана своевременно отреагировали на внешний вызов, предприняв ряд оперативных и безотлагательных мер, в том числе по закрытию границ со странами, в которых больше всего развивалась эпидемия коронавируса. Россия прежде всего, закрыла границы с Китаем, Азербайджан закрыл границу с Ираном, где эпидемия стремительно распространялась на тот самый момент, и таким образом нам удалось быстро сдержать первую волну эпидемии и предотвратить бесконтрольное проникновение вируса. Дальше уже были приняты соответствующие карантинные меры и в России и в Азербайджане, которые также были введены во многом оперативнее, нежели в других странах. За счет этих мер, в том числе самоизоляции, ситуацию удалось удержать под контролем и сегодня ее можно расценивать как достаточно неплохую. Как следствие всех этих своевременных шагов и действий, принятых под руководством глав наших государств число людей заразившихся опасным вирусом, а также количество жертв на сегодняшний день значительно меньше, чем к примеру, в странах Евросоюза», - заявил Сергей Марков.

В свою очередь депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев, в своем выступлении заявил о том, что на фоне пандемии опасного вируса во всем мире нынешняя ситуаци в Азербайджане и в России является вполне удовлетворительной, с точки зрения сохранения безопасности и стабильной обстановки.

Депутат отметил, что в условиях распространения пандемии Азербайджан и Россия показали блестящий пример по принятию оперативных мер жизненной важности.

«Правительство Азербайджана предприняло целый ряд безотлагательных мер в нескольких направлениях, в частности нацеленных на поддержку социального обеспечения безопасности и здоровья граждан. Благодаря конкретным шагам, предпринятым на государственным уровне, ситуацию удается держать под контролем, и как результат целенаправленной работы, сохраняются рабочие места, зарплаты, оказывается помощь безработным в размере прожиточного минимума, утверждены льготы на электроэнергию, индивидуальным предпринимателям выплачиваются средства в размере 5 тысяч манатов и прочее. Более того в стране построены больницы модульного типа, запущена в эксплуатацию новая клиника оснащенная современными видами медицинского оборудования на 750 коек. Все эти и другие шаги, предпринятые под руководством Президента Азербайджана способствовали поддержанию стабильной и здоровой атмосферы в стране, и в то же время продемонстрировали единство власти и народа, внимание и заботу правительства в отношении своих граждан. Полагаю, что серьезная работа, проделанная на уровне руководства Азербайджана, создает реальные предпосылки для скорейшего и достойного выхода из сложившейся ситуации на фоне глобальной угрозы», - резюмировал Арзу Нагиев.

Далее к онлайн - дискуссии присоединилась депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

Азербайджанский парламентарий в своем выступлении заявила о важности проведения подобного формата дискуссий в режиме онлайн с точки зрения обмена опытом в борьбе с распространением пандемии мирового масштаба, отметив, что дискуссия парламентариев России и Азербайджана, способствует, в том числе, укреплению двусторонних связей на уровне регионального сотрудничества.

«Российско-азербайджанские отношения динамично развиваются и имеют стратегический характер взаимодействия. И сегодня можно однозначно говорить о том, что двусторонние связи между нашими странами достигли качественно нового уровня развития в политической, экономической, гуманитарной и прочих сферах, опираясь на твердую юридическую базу, а также стратегические дорожные карты. Несомненно, углубление связей необходимо продолжить как между субъектами России и Азербайджана, так и на международном уровне, продвигая реализацию совместных мегапроектов в регионе и мире, особенно транспортного, энергетического и инфораструктурного характера. Азербайджан давно зарекомендовал себя в регионе и мире как надежный партнер, с которым целесообразно выстраивать долгосрочное и эффективное сотрудничество, и крепнущие с каждым годом связи с Российской Федерацией являются подтверждением данного факта. То, что обе страны опять-таки ищут совместные пути выхода из сложившейся непростой ситуации на фоне пандемии коронавируса, демонстрирует общность взглядов и принятие правильных с точки зрения минимальных потерь - экономических, социальных и иных», - заявила Севиль Микаилова.

Азербайджанский депутат привлекла внимание участников онлайн- конференции к недавнему выступлению главы азербайджанского государства в формате онлайн встречи в рамках Тюркского совета, инициированной Президентом Ильхамом Алиевым.

«Глава азербайджанского государства в своем выступлении в рамках Тюркского совета заявил о готовности Азербайджана делиться опытом в борьбе с опасной пандемией, которая вызвала мировую рецессию, ударив по экономике даже самых развитых и мощных стран.Стоит отметить, что даже в условиях воздействия этой серьезной внешней угрозы Азербайджану удалось обеспечить перевалку 180 000 тонн грузов через свою территорию в первом квартале текущего года, что больше на 40000 тонн по сравнению с прошлогодним показателем. В этом же контексте хотелось бы отметить успешное функционирование проекта Север -Юг. Удобное расположение Азербайджана между Азией и Европой создает большие возможности для развития транспортных связей и этой возможностью должны воспользоваться в первую очередь соседние страны региона. На нынешнем этапе времени региональное сотрудничество приобретает особую значимость в Каспийском регионе и открывает возможности для развития таких секторов как сельское хозяйство, индустрия и транспортное сообщение, а также энергетического сотрудничества, которые необходимо выстраивать с учетом национальных интересов наших государств. Текущий прогноз, связанный с ценой нефти несколько обнадеживает, так как предполагается вероятность роста цены нефти до 40 долларов к середине текущего года. Поэтому, считаю, что на фоне таких прогнозов, необходимо продолжить экспортные и импортные операции между нашими странами, больше использовать резервы национальной экономики и тем самым значительно уменьшить зависимость от международных кредитов», - резюмировала азербайджанский парламентарий.

В свою очередь депутат Милли Меджлиса Низами Сафаров присоединившись к дискуссии коллег, заявил, что правительство Азербайджана реализует большой пакет мер, направленных на поддержку экономики страны, социального обеспечения населения, с тем, чтобы смягчить последствия коронавирусной пандемии.

«С самых первых дней распространения пандемии в мире, ситуация в нашей стране была взята под жесткий контроль, и в этом сказалась твердая политическая воля руководства страны в лице Президента Ильхама Алиева. Немедленно была закрыта граница с Ираном и перекрыт доступ в страну лиц, прибывающих из Китая. Граждане, прибывшие в Азербайджан из других стран, помещались в карантин на 14 дней. В страну было завезено достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких, и других необходимых медицинских средств. Были сделаны все шаги, направленные на поддержку благосостояния граждан Азербайджана, в том числе и по оказанию социальной помощи лицам, материально пострадавшим в результате воздействия эпидемии опасного вируса», - сказал депутат.

Азербайджанский парламентарий Расим Мусабеков в ходе онлайн - дебатов назвал все предпринятые шаги и меры азербайджанского государства в борьбе с пандемией эффективными и своевременными.

«В стране был безотлагательно объявлен карантин, прекращена деятельность всех предприятий и организаций, за исключением тех, которые относятся к жизнеобеспечению страны. Что касается социальной и финансовой помощи населению, то на мой взгляд, азербайджанское государство продемонстрировало высочайший уровень поддержки. Параллельно с государством многие учреждения, бизнесмены, отдельные граждане и организации развернули программу продовольственной помощи малообеспеченным семьям. Стоит отметить акцию Фонда Гейдара Алиева, предусматривающую раздачу нуждающимся 100 тысяч продуктовых наборов. Более 100 миллионов манатов на сегодня аккумулировано в специально созданном Фонде поддержки борьбы с коронавирусом. Государство продемонстрировало организованность и четкость действий, а население, в своем подавляющем большинстве, проявило дисциплину и ответственность в соблюдении карантинных ограничений», - заявил Мусабеков.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Михаил Забелин, так же как и предыдущие парламентарии высоко оценил масштабную работу государства, нацеленную на поддержание благосостояния граждан страны в условиях пандемии коронавируса.

"Граждане Азербайджана в условиях самоизоляции четко соблюдали карантин, не было никакого возмущения, люди ответственно восприняли призыв государства, что позволило максимально обезопасить население от заражения опасным вирусом, и тем самым предотвратить распространение пандемии на всей территории страны. Все эти меры способствуют тому, чтобы выйти из сложившейся непростой ситуации с минимальными потерями», - сказал он.

Далее к обсуждениями присоединились и другие участники онлайн- конференции , которые также высказались за углубление двустороннего сотрудничества между Россией и Азербайджаном, а продолжение обмена опытом в условиях все еще непрекращающейся угрозы.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)