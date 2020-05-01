БАКУ/Trend/ - Утвержден новый Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Иорданией, сообщает в пятницу Trend.

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) на обсуждение был вынесен вопрос об утверждении Меморандума о взаимопонимании "О признании сертификатов (дипломов) согласно 1/10 порядка Международной конвенции (с приложениями) от 1978 года по подготовке, выдаче дипломов и вахте моряков между министерством транспорта, связи и высоких технологий и Морской комиссией Иордании".

В ходе обсуждений было отмечено, что Меморандум о взаимопонимании внесет вклад в развитие связей между двумя странами.

После голосования документ был принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)