Утвержден новый Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Иорданией
БАКУ/Trend/ - Утвержден новый Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Иорданией, сообщает в пятницу Trend.
На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) на обсуждение был вынесен вопрос об утверждении Меморандума о взаимопонимании "О признании сертификатов (дипломов) согласно 1/10 порядка Международной конвенции (с приложениями) от 1978 года по подготовке, выдаче дипломов и вахте моряков между министерством транспорта, связи и высоких технологий и Морской комиссией Иордании".
В ходе обсуждений было отмечено, что Меморандум о взаимопонимании внесет вклад в развитие связей между двумя странами.
После голосования документ был принят.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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