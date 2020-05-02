Президенту пишут: Мы признательны Вам за исключительные заслуги перед народом

БАКУ /Trend/ - Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву продолжают поступать благодарственные письма от граждан.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет еще одну часть этих писем.

Председатель Общества азербайджано-украинской дружбы «Достлуг», функционирующий в Харьковской области, проректор Харьковского национального университета радиоэлектроники, профессор Мурад Омаров пишет: «Уважаемый Президент, от имени азербайджанской диаспоры в Харьковской области Украины, Общества азербайджано-украинской дружбы «Достлуг», функционирующий в Харьковской области, и от себя лично выражаю Вам глубокую признательность за Вашу мудрую политику на международной арене, очень эффективные и неотложные меры, принятые Азербайджанским государством против распространения пандемии коронавируса. Мы, азербайджанцы, проживающие за пределами нашей страны, очень внимательно следим за событиями в Азербайджане, чувствуем любую перемену, происходящую на нашей исторической Родине. Ваша мудрая политика и оперативные меры по предотвращению распространения вируса COVID-19 в Азербайджане, своевременное внедрение карантинного режима, поддержка малого и среднего бизнеса, медицинских учреждений, финансовая помощь безработным, являются примером для многих стран мира. В частности, хотел бы отметить государственную поддержку, направленную на компенсацию ущерба, нанесенного бизнес структурам. Ваши достижения в борьбе с коронавирусом высоко ценятся международными организациями и азербайджанцами, проживающими за рубежом. Принятые на нашей Родине меры дали положительные результаты. Уважаемый Президент, мы, азербайджанцы, проживающие в Украине, гордимся Вашей внешней политикой. Ваше дружеское отношение к Украинскому государству и народу всегда встречает одобрение. Мы уверены, что Ваша мудрая политика обеспечит дальнейшее развитие отношений между Азербайджаном и Украиной. Пользуюсь удобным случаем, еще раз выражаю Вам глубокую признательность».

Ветеран войны из села Низами Сабирабадского района Амиль Гумбатов: «Уважаемый Президент, благодаря Вашей дальновидной политике сегодня азербайджанский народ преодолевает глобальное бедствие – пандемию коронавируса с наименьшими потерями. От имени нашей семьи выражаю Вам глубокую признательность за это. Ваша нынешняя беспрецедентная работа напомнила мне о спасении великим лидером Гейдаром Алиевым Азербайджана от расчленения со стороны внутренних и внешних врагов в конце ХХ века, и эти чувства глубоко тронули меня. Вы достойный преемник великого лидера. Аллах создал Вас, чтобы сохранить Азербайджан. Да здравствует героический сын Азербайджана Ильхам Алиев! Я горжусь Вами».

Рена Исаева, Севиндж Байрамова, Махлуга Аббасова, Егяна Фараджова и Надир Абдурахманов, выражая главе государства признательность от имени жителей города Горадиз Физулинского района, пишут: «Уважаемый господин Президент, меры, принятые под Вашим руководством в целях предотвращения широкого распространения в Азербайджане пандемии коронавируса, представляющей угрозу для всего человечества, вызывают у нас чувства большой радости. Эта болезнь, перед которой оказалась беспомощна даже современная система здравоохранения самых развитых стран мира, не превратилась для нашей страны в катастрофу именно благодаря мерам, которые Вы целенаправленно начали и провели под своим непосредственным контролем еще до того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Наш народ выражает Вам признательность за все это. Мы гордимся тем, что борьба Азербайджана в этой сфере является примером для всего мира. Именно в результате принятых мер в статистике этой болезни в нашей стране в последние дни наблюдается положительная динамика. Число вылечившихся и вернувшихся домой пациентов растет с каждым днем. Наше государство оказывает материальную помощь гражданам для повышения их социального благосостояния. Ваш призыв «Вместе мы сильнее!» стал источником позитивного настроя и моральной силы для всего нашего народа».

Житель города Баку Эльхан Мамедов: «Многоуважаемый господин Президент, в то время как великие державы мира потерпели неудачу и оказались беспомощны перед бушующей пандемией COVID-19, благодаря Вашей мудрой политике и решительным мерам Азербайджан стал страной, где коронавирус получил незначительное распространение, где идет успешная борьба с этой болезнью. Благодаря Вашему особому вниманию и оперативному подходу к этому вопросу с первых дней, наш народ избежал больших потерь. Мы уверены, что под Вашим руководством мы успешно преодолеем и это испытание. Господин Президент, Вы еще раз доказали, что Вы не только мудрый, дальновидный и решительный лидер, но и заботливый человек, который находится рядом с каждым гражданином. Это вызывает у нашего народа чувство гордости. Если говорить словами великого лидера, мы все гордимся, что являемся азербайджанцами. Азербайджанский народ в очередной раз убедился, что у него есть Президент, который защищает его от бедствий, является примером для мировых лидеров. Наш трехцветный флаг гордо развевается среди других флагов. Мы всегда с Вами, господин Президент! Вместе мы сильнее! От имени членов моей семьи, многочисленных друзей, знакомых, коллег и соседей выражаю Вам глубокую признательность».

Роял Джафаров из села Татлы Агстафинского района: «Уважаемый господин Президент, поддерживаю Ваши решения по предотвращению коронавируса в нашей стране, лично от своего имени и от имени членов моей семьи благодарю Вас. В эти трудные дни каждый из нас чувствовал Вас рядом. Каждое Ваше выступление воодушевляет нас. То, что из двух вариантов - выбрать здоровье людей или экономику, Вы выбрали нашу защиту, растрогало миллионы людей. Мы гордимся Вами. Мы почувствовали, что вы горой стоите на нами. Никогда не оставите нас в беде. Господин Президент, желаем Вам успехов в Вашей ответственной работе и говорим, что мы всегда рядом с Вами».

Жительница села Еникенд Сиязаньского района Пярвина Мамедова: «Уважаемый господин Президент, экономически сильные и очень влиятельные страны подвергаются критике за то, что не предпринимаются серьезные меры против коронавируса. Азербайджан же благодаря Вам проводит работу, которая может стать образцом борьбы для всего мира. Выражаю Вам признательность за Вашу работу. Да хранит Вас Аллах. В каждой молитве мы просим Всевышнего исполнить наши пожелания благополучия Вам и нашей стране. Хорошо, что Вы есть! Еще раз выражая Вам сердечную благодарность, говорю «Храни Вас Аллах!».

Маис Гусейнов из села Кергелан Лянкяранского района: «Господин Президент, еще во время пандемии в Китае, когда умирали люди, я думал, что если коронавирус пересечет границы и охватит Европу, готово ли наше государство к этой борьбе? Эта мысль очень меня беспокоила. Но в тоже время я очень хорошо знал, что если Вы продолжаете политический курс великого лидера Гейдара Алиева, значить мы выйдем из этой борьбы с минимальными потерями. Мы пережили этот период пандемии и благодаря Вашей дальновидной политике наш народ, наши отцы и матери, братья и сестры, наши дети спаслись от этой беды. Великий лидер стал спасителем Азербайджана, а Вы - спасителем нашего народа. Благодаря Вашим упреждающим мерам Азербайджан показал пример многим странам мира. Думаю, что многие главы государств должны еще многому научиться у Вас. Господин Президент, выражаем признательность Вам и членам Вашей семьи. Просим Аллаха только об одном, чтобы Вы всегда руководили нашим государством и его народом. Большое спасибо за все. Хорошо, что Вы есть!».

Сархан Мусаев из города Гянджа: «Дорогой и уважаемый наш Президент, прежде всего, выражаю искреннюю благодарность и признательность Вам и нашему уважаемому Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой за превентивные меры, предпринятые для предотвращения распространения пандемии коронавируса в нашей стране. Конечно, меры, которые Вы принимаете для того, чтобы вывести нашу страну из этой пандемии с наименьшими потерями, и Ваша социально направленная политика – наглядный пример Вашей заботы о народе. Наряду со всем этим, Ваше бесконечное внимание и забота о здоровье народа и национальной безопасности, а также Ваши социального характера указы и распоряжения, финансовые средства, выделенные в этом направлении, высоко расцениваются нашим народом. От имени педагогического коллектива полной средней школы села Хоравар Ярдымлинского района и коллектива отдела образования Ярдымлинского района, а также молодых преподавателей, выражаю Вам признательность за Вашу сдержанную, волевую, терпеливую политику, служащую интересам народа, защиту людей от этой катастрофы с начала пандемии по сей день. Да здравствует Президент Азербайджанской Республики, спаситель моей страны господин Ильхам Алиев!».

Эльтон Багиров из города Нахчыван: «Господин Президент, как азербайджанец, я всегда гордился Вами. Всегда поддерживал все, что Вы делали для азербайджанского народа. Меры, принимаемые Вами для защиты здоровья и улучшения благополучия нашего народа в период известной пандемии, еще раз убедили меня в том, что Вы очень любите наш народ. Азербайджанский народ на протяжении истории доблестно и сообща преодолевал все испытания. Повторив за Вами: «Вместе мы сильнее!», мы справимся и с этой бедой.

Рахиб Халилов из Сабаильского района Баку: «Уважаемый господин Президент, со дня распространения коронавируса в мире Ваши строгие указания по предотвращению пандемии в нашей стране выполняются должным образом, гражданам уделяется внимание и забота. Мы очень рады, что в эти трудные дни Вы поддержали наш народ, предприняли превентивные меры для спасения народа от этой напасти, охватившей человечество. Уважаемый господин Президент, верю, что с Вашими дальновидными и мудрыми решениями мы с минимальным ущербом справимся с этим злом. Да хранит Аллах Вас и наш народ! Мы вместе сильнее!».

Преподаватель Эсмира Рашидова из города Сумгайыт пишет: "Уважаемый господин Президент, сегодня мир столкнулся с проблемами, кризисом, вызванными к жизни пандемией коронавируса. Пандемия COVID-19 поставила в тяжелую, сложную ситуацию самые развитые страны мира. Эта беда, охватившая все человечество, не миновала и Азербайджан. Благодаря принятым Вами в столь сложной и чрезвычайной ситуации правильным решениям, предпринятым превентивным мерам в нашей стране были осуществлены важные шаги по снижению влияния пандемии и ограничению ее масштаба. Все возможности государства были направлены на предотвращение эпидемии. Все эти меры защитили наш народ от тяжелых последствий болезни. Приостановление занятий в школах, своевременное закрытие границ, ввод в строй новых больниц современного типа, доставка в страну необходимого медицинского оборудования, выделение социальных пособий и помощи малообеспеченным семьям, а самое главное, Ваша моральная поддержка, мудрый призыв " Вместе мы сильнее!" позволили выйти из этой ситуации с минимальными потерями. Господин Президент, вся проделанная работа свидетельствует о том, что для Вас, как для главы государства важнее всего здоровье народа. Уважаемый господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за то, что находитесь рядом с народом. Граждане нашей страны также всегда поддерживают Вашу мудрую и дальновидную политику и всегда рядом с Вами. Да хранит Вас Аллах".

Афсана Халилбейли из поселка Герметук Лянкяранского района пишет: "Уважаемый господин Президент, Вы отважный, смелый, решительный, мужественный и доблестный сын нашего народа. А также наш дорогой и бесценный Президент. Все граждане нашей страны поддерживают Вас. Любовь народа к Вам безгранична. Эту любовь Вы завоевали своими делами, вниманием и заботой о каждом гражданине. Ваша неутомимая, продуманная политика известна всем - и другу, и врагу. Как поэт из народа, хочу выразить Вам признательность за то, что Вы быстро сразу и вовремя приняли превентивные, неотложные меры в борьбе с коронавирусом. С помощью Аллаха, под Вашим руководством преодолеем и эту беду. Мы верим в это, уверены в этом. Да хранит Вас Аллах, мой дорогой и вечный Президент!".

Жительница села Топбаг Габалинсокго района Гюляр Адуллаева пишет: "Многоуважаемый господин Президент, сначала я приветствую Вас. Как учитель выражаю Вам признательность за работу, проведенную по предотвращению широкого распространения пандемии коронавируса в Азербайджане. Вы защитили нас от самых тяжелых ударов, который мог нанести этот вирус азербайджанскому образованию и молодому поколению. Уверена, что благодаря проводимой Вами мудрой политики мы успешно преодолеем все трудности. Да хранит Вас Аллах. Живите вечно!".

Тявяккюль Ибрагимов из села Тюкля Масаллинского района пишет: "Уважаемый господин Президент, мы, жители села, поддерживаем неотложные меры, предпринятые Вами по предотвращению распространения в нашей стране пандемии коронавируса, охватившей весь мир, осознаем ответственность, возложенную на нас, и делаем все возможное для ее выполнения. Как всегда, и в это тяжелое время Вы заботитесь о нашем народе, непосредственно интересуетесь проблемами, беспокоящими нас. По Вашему поручению, во всех селах Масаллинского района малоимущим семьям были розданы продовольственные пакеты. И наша семья получила такую помощь. Поэтому от имени жителей села и нашей семьи выражаем Вам глубокую признательность".

Халил Мамедов из села Илису Гахского района: "Господин Президент, я, как и все граждане Азербайджана с гордостью наблюдаю за успешной борьбой, проводимой в нашей стране против пандемии коронавируса, охватившей в последние месяцы весь мир. Уважаемый господин Президент, помощь, оказываемая людям в это тяжелое время под Вашим руководством, предоставляемые льготы позитивно повлияли на бюджет многих малообеспеченных семей в Азербайджане. И я, воспользовавшись этим вниманием и заботой уже обеспечен оплачиваемой общественной работой. Как всегда, мы снова ощущаем Вашу поддержку. Уверен, что под Вашим руководством наш народ избавится от пандемии с минимальными потерями, выражаю Вам глубокую признательность за бесценные заслуги в сохранении здоровья нашего народа, во имя развития нашего государства".

Члены женской группы "Lalələr" Балакенского района Шамсу Байрамова, Интизар Алиева, Шохла Диканаева и Наджиба Гасанова пишут: "Уважаемый господин Президент, человечество столкнулось с тяжелой проблемой коронавируса. Пандемия подвергает испытанию, как и все государства мира, наш родной, процветающий Азербайджан. Поручения, данные Вами по предотвращению широкого распространения пандемии в нашей стране, сведение к минимуму урона, нанесенного социальной сфере, выплата зарплат работникам сфер, пострадавших от вируса, оказание помощи лицам, относящимся к уязвимой группе населения, а также по защите экономики позволили нашей стране преодолеть эту беду с минимальными потерями. От имени женской группы "Lalələr" села Пуштатала Балакенского района выражаем Вам глубокую признательность за то, что в эти тяжелые дни Вы всегда думаете о нашем народе, поддерживаете и заботитесь о нем. Просим Аллаха ниспослать Вам и Вашей семье здоровья, желаем Вам больших успехов в Ваших делах. Мы гордимся Вами!".

Мансур Хасполадов из села Рустов Губинского района пишет: "Многоуважаемый господин Президент, все меры, предпринятые в нашей республике по предотвращению распространения пандемии коронавируса, охватившего весь мир, еще раз доказывают, что Президент Азербайджана всесторонне защищает свой народ. Этим письмом, выражаем Вам глубокую благодарность. Господин Президент, своевременно принятые Вами решения послужили достойному преодолению нашим народом этой глобальной катастрофы. Наряду с гражданами, живущими в нашей стране, наши соотечественники, живущие и получающие образование за рубежом студенты, также ощутили Вашу большую заботу. В результате оказанной нам в эти трудные дни материальной и моральной поддержки мы не ощущаем трудностей карантинного режима. Господин Президент, мы - молодые предприниматели, сегодня, как и всегда, ощущаем Вашу поддержку, считаем своим долгом развивать успешный путь, открытый Вами для нас. От имени членов моей семьи выражаю признательность Вам и Мехрибан ханым за поддержку и заботу о народе, желаем долгих лет жизни и здоровья".

Студент из города Шеки Гафгаз Расулов: "Уважаемый господин Президент Ильхам Алиев, выражаю Вам глубокую признательность за превентивные меры, предпринятые Вами в связи с пандемией, охватившей весь мир. Вы еще раз доказали, что здоровье азербайджанского народа важнее всего. Как студент Бакинского государственного университета, я считаю своим долгом выразить Вам признательность. Уважаемый господин Президент, народ любит и поддерживает Вас. В это трудное время лица, укрывающиеся под крылом каких-то внешних сил, и проводящие черную кампанию против Азербайджана, заняты своими планами по созданию в стране хаоса. Мы верим, что благодаря Вашей дальновидной политике эти люди задохнутся в своих же черных намерениях. Азербайджанский народ, в том числе студенты поддерживают Вас. В настоящее время в нашей стране число заразившихся вирусом COVID-19 по сравнению с другими странами относительно меньше и это связано с Вашей мудрой политикой. Еще раз выражаем Вам глубокую признательность".

Из села Кохнегегир Лянкяранского района Бановша Иманова пишет: "Уважаемый господин Президент, мы стоим лицом к лицу с охватившей весь мир пандемией. Введение по Вашему поручению особого карантинного режима в стране послужило предотвращению массового распространения инфекции. В результате этой работы Азербайджан ставится в пример ведущим государствам мира. С другой стороны, считаю своим долгом подчеркнуть такой факт. Несмотря на то, что школьники остаются дома, они не отстают от занятий. Наши дети продолжают образование в форме онлайн. Это также является наглядным свидетельством Вашего внимания и заботы о детях и молодом поколении. Уважаемый господин Президент, меры, осуществляемые Вами для более эффективной защиты жизни и здоровья людей, резкого сокращения темпов распространения вируса, заслуживают одобрения. Наш народ высоко оценивает Ваши заслуги".

Баладдаш Сагиев из села Гашимханлы Сабирабадского района пишет: "Уважаемый господин Президент, многочисленные меры, предпринимаемые Вами по предотвращению пандемии COVID-19, распространяющейся в нашей стране, очень радуют меня, как нефтяника. В эти тяжелые дни Вы относитесь к каждой азербайджанской семье как к своей родной, это свидетельствует о том, каким гуманным человеком Вы являетесь. Верю, что в результате Вашей дальновидной политики негативные последствия пандемии в нашей стране будут сведены к минимуму. Уважаемый господин Президент, проекты, осуществляемые Вами по улучшению материального благосостояния граждан страны, предпринятые в этом направлении успешные шаги заслуживают одобрения. Государство предпринимает важные шаги по защите здоровья граждан не только в столице Баку, но и в регионах. Дорогой Президент, как представитель молодежи, я благодарю Вас за работу, осуществляемую во имя защиты здоровья граждан страны, желаю Вам успехов в дальнейшей деятельности на пути развития независимого Азербайджана. Да дарует Аллах Вам долгих лет жизни и здоровья!".

Давуд Насибов из Сабаильского района города Баку пишет: "Уважаемый господин Президент, Ваша мудрая политика, предпринимаемые последовательные и целенаправленные шаги по защите нашего народа от коронавирусной инфекции, охватившей в настоящее время весь мир, дают положительные результаты. Поддержка частного сектора, сохранение рабочих мест в нашей стране, а также предоставление единовременной помощи предпринимателям, безработным и нуждающимся гражданам являются результатом именно Вашей большой работы, продолжительного и напряженного труда. Люди верят в своего руководителя, сердце которого бьется в унисон с народом, уверены в избавлении от этой беды с минимальными потерями. Господин Президент, лично от своего имени и от имени моей семьи выражаю Вам глубокую признательность за постоянное внимание и заботу о нас, желаю новых успехов в Вашей плодотворной деятельности во имя прогресса и благополучия нашей страны".