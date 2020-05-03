Муса Гасымлы: Считаю, что бескомпромисные меры против коррумпированных чиновников будут продолжаться

БАКУ /Trend/ - Считаю, что бескомпромисные меры против коррумпированных чиновников будут продолжаться.

Об этом сообщил Trend депутат Муса Гасымлы.

По его словам, меры против коррумпированных чиновников должны быть продолжены. Некоторые чиновники своими грязными поступками порочат государственную власть: "Арест в последние месяцы глав ИВ нескольких районов вновь подтверждает, что власть продолжить жесткую борьбу с коррупцией. Работники государственных органов должны иметь прозрачную деятельность, достойно служить государству, не пачкаться коррупционной деятельностью. В азербайджанском обществе не должно быть места коррупции. Должностные лица должны знать, что нельзя посягать на государственную собственность, нельзя грабить бюджет. Эти средства в бюджете собираются путем тяжелого труда. Те кто думают, что за коррупционные действия не понесут наказания глубоко ошибаются".

М.Гасымлы отметил, что все равны перед законом и государство проявило большое доверие к этим людям, назначив на высокие должности: "Считаю, что против коррумпированных чиновников будут приняты бескомпромисные меры. В нашей стране обеспечено верховенство закона. Каждый должен отвечать перед законом независимо от занимаемого положения".