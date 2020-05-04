Президент Ильхам Алиев: В период председательства Азербайджана мы намерены совместными усилиями повысить международный имидж Движения неприсоединения, его роль на международной арене

БАКУ /Trend/ - В период председательства Азербайджана мы намерены совместными усилиями повысить международный имидж Движения неприсоединения, его роль на международной арене.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своей вступительной речи на Саммите Движения неприсоединения в формате Контактной группы на тему «Мы вместе против COVID-19», посвященный борьбе с коронавирусом.

"В условиях пандемии важны сохранить открытой торговлю между нашими странами и бесперебойно осуществлять международные грузоперевозки. Азербайджан уже стал одним из важных транспортных и логистических центров в Евразии, сыграл большую роль в создании транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг, Север-Запад, соединяющих десятки стран. Азербайджан, как надежный транзитно-логистический центр, ответственно подходя к своей роли и в условиях пандемии, обеспечивает беспрепятственные транзитные перевозки по своей территории", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в то же время важно осуществлять обмен опытом между медицинскими специалистами, делиться накопленным опытом в борьбе с вирусом, информацией, научными знаниями, оказывать помощь нуждающимся странам.

"Как отмечается в предложенной Декларации Саммита, созданная Рабочая группа Движения неприсоединения внесет в единую базу данных гуманитарные и медицинские нужды стран-участниц, связанные с пандемией. Эти данные будут представлены странам донорам, международным гуманитарным организациям для оказания посильной помощи. Для оказания поддержки государствам-участникам Движения неприсоединения, наиболее нуждающимся в помощи, Азербайджан выделяет Всемирной организации здравоохранения дополнительное пожертвование в размере 5 миллионов долларов. Данные средства по согласованию с нами предназначены для наиболее нуждающихся в помощи стран-участниц из региональных групп Африки, Азии и Латинской Америки", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Движение неприсоединения, объединяющее 120 стран, является крупнейшей после Генеральной ассамблеи ООН международной организацией.

"В период председательства Азербайджана мы намерены совместными усилиями повысить международный имидж Движения неприсоединения, его роль на международной арене. Дружба, солидарность и взаимная поддержка между странами играют особую роль. При вашем согласии, мы, как страны-участницы Движения неприсоединения, в качестве примера глобальной солидарности можем выступить с предложением о проведении посредством видеоконференции предусмотренной в Уставе ООН специальной сессии Генеральной Ассамблеи на уровне глав государств и правительств, посвященной пандемии COVID-19. В этот сложный для всех нас период еще раз призываю все государства к дружбе, взаимной поддержке и солидарности", - сказал глава государства.