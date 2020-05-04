По инициативе Президента Ильхама Алиева прошел Саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - По инициативе Президента Ильхама Алиева, как председателя Движения неприсоединения, 4 мая в формате Контактной группы Движения неприсоединения посредством видеоконференции начал работу Саммит на тему "Мы вместе против COVID-19", посвященный борьбе с коронавирусом.

Как сообщает Trend, глава государства выступил на Саммите с вступительной речью.

Вступительная речь Президента Ильхама Алиева:

-Уважаемые главы государств и правительств.

Уважаемый председатель Генеральной Ассамблеи ООН.

Уважаемые руководители международных организаций.

Ваши превосходительства.

Азербайджан как страна-председатель Движения неприсоединения, исходя из принятого Движением в 1996 году Картахенского документа по методологиям, выдвинул инициативу создания Контактной группы по борьбе с коронавирусом и проведения Саммита в данном формате.

Отрадно, что все государства-участники Движения неприсоединения единодушно поддержали эту инициативу. В Контактной группе на основе географического представительства и принципа добровольного участия представлены страны из всех региональных групп.

Выражаю государствам, входящим в Контактную группу, признательность за участие в Саммите.

Мне также хотелось бы поблагодарить присоединившихся к Саммиту председателя Генеральной Ассамблеи ООН, генерального директора Всемирной организации здравоохранения и председателя Комиссии Африканского союза.

Выражаю признательность Генеральному секретарю ООН господину Антониу Гутерришу и верховному представителю Европейского Союза и вице-президенту Европейской комиссии господину Жозепу Боррелю за видеообращение.

Ваши превосходительства, 25-26 октября 2019 года в Баку состоялся XVIII Саммит Движения неприсоединения. В принятых на Саммите Бакинской декларации и Бакинском итоговом документе нашли отражение принципы международного права. В то же время в этих документах еще раз была выражена поддержка территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ государств, закрепленных в "Бандунгских принципах", 65-летие которых отмечается в эти дни. При единодушной поддержке 120 государств-членов Азербайджан в течение трех лет будет председательствовать в Движении неприсоединения. Еще раз выражаю признательность за оказанное нам большое доверие.

Принимая председательство, я заявил, что Азербайджан будет предпринимать практические шаги для защиты интересов стран-участниц на международной арене, руководствоваться усилением солидарности и взаимной поддержки.

Азербайджан подготовил всеобъемлющий План мероприятий относительно председательства в Движении неприсоединения и приступил к практической деятельности. Пандемия коронавируса полностью изменила ситуацию в мире, в итоге возникли новые реалии. Азербайджан оперативно и адекватно отреагировал на новую ситуацию. Это демонстрирует проводимый по инициативе Азербайджана Саммит Контактной группы Движения неприсоединения против коронавируса.

Глобальная пандемия COVID-19 негативно влияет на все государства мира. Ни одна страна не застрахована от этого. Благодаря взаимной поддержке, не замыкаясь в себе, и только совместными усилиями мы можем победить COVID-19.

Мы высоко оцениваем объявление Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем глобального гуманитарного плана реагирования с целью борьбы с коронавирусом, принятие в Генеральной Ассамблее ООН соответствующих резолюций и важную роль, которую Всемирная организация здравоохранения играет в глобальной борьбе с пандемией.

С первых дней пандемии мы находимся в контакте со Всемирной организацией здравоохранения. На основании нашего обращения делегация, состоящая из ведущих специалистов организации, в марте посетила нашу страну и ознакомилась с ситуацией. Выражаю благодарность доктору Тедросу Аданому Гебрейесусу за оказанную Азербайджану поддержку и участие в нашем Саммите. Это – 2-й Саммит, проведенный по инициативе Азербайджана. 10 апреля по моей инициативе состоялся Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, в котором мы председательствуем против COVID-19. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения участвовал и в том Саммите и дал ценные рекомендации.

Хочу с удовлетворением отметить заявление Движения неприсоединения от 9 апреля под названием "Поддержка Всемирной организации здравоохранения и ее генерального директора".

23 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения направил мне письмо, в котором дана высокая оценка проделанной в Азербайджане работе. Азербайджан был признан образцовой страной в связи с мерами, принятыми против пандемии. Как ответственный и надежный член мирового сообщества Азербайджан в поддержку глобальной борьбы с коронавирусом оказал Всемирной организации здравоохранения добровольную финансовую помощь в размере 5 миллионов долларов.

Азербайджан своевременно принял оперативные и необходимые превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса. Моим Распоряжением в начале года был создан Оперативный штаб при Кабинете Министров.

В период пандемии приоритетным вопросом для нас являются здоровье людей и обеспечение их социальной защиты.

Все массовые мероприятия, которые должны были быть проведены на территории страны, были отложены или отменены. С 3 марта постепенно был приостановлен учебный процесс во всех образовательных учреждениях по стране. С 14 марта был введен специальный режим, включающий ряд мер социальной изоляции, а с 24 марта – особый карантинный режим.

В Азербайджане было выделено более 20 больниц для лечения больных коронавирусом. В Азербайджан доставлены лабораторные тесты, некоторое медицинское оборудование и принадлежности, необходимые для диагностики и лечения вируса. Для тестирования в стране функционируют 23 лаборатории. На сегодняшний день по стране проведено более 160 тысяч тестов.

Для обеспечения внутренних потребностей в короткий срок началось производство защитных и других медицинских принадлежностей.

Таким образом, в результате всех этих мер были предотвращены случаи массового заражения. В последние три недели в нашей стране наблюдается положительная динамика между числом инфицированных и выздоровевших. В период пандемии мы вновь стали свидетелями профессионализма наших врачей. Азербайджан готов делиться с другими государствами-участниками Движения неприсоединения опытом в области лечения больных коронавирусом и осуществлять сотрудничество в этой сфере.

С учетом снижения скорости инфицирования вирусом среди населения, динамики выздоровления больных поэтапно осуществляется план выхода из особого карантинного режима. Хотя особый карантинный режим продлен до 31 мая, с 27 апреля и 4 мая смягчен ряд введенных ограничений.

Для обеспечения экономической стабильности в Азербайджане, решения проблем, связанных с занятостью, обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности был принят пакет социально-экономической поддержки на сумму более 3,5 миллиарда манатов или 2 миллиардов долларов.

В целом, государство в полном объеме сохранило заработную плату более 900 тысяч работников по государственному сектору, и выплачивает значительную часть зарплаты 690 тысяч работников по негосударственному сектору. Наряду с этим, 600 тысячам малообеспеченных, безработных и неформально работающих граждан в течение двух месяцев выплачиваются средства в соответствии с прожиточным минимумом.

Для социальной защиты безработных до конца года планируется создать 90 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест.

Государство предоставит гарантию на 60 процентов новых кредитов, выданных банками предпринимателям.

До 1 января 2021 года налогоплательщикам по сферам деятельности, на которые пандемии оказала непосредственное влияние, будут предоставлены налоговые льготы и налоговые каникулы.

Все это – лишь часть предпринятых шагов. В целом, граждане высоко оценивают принятые государством меры.

Уважаемые коллеги, в условиях пандемии важны сохранить открытой торговлю между нашими странами и бесперебойно осуществлять международные грузоперевозки. Азербайджан уже стал одним из важных транспортных и логистических центров в Евразии, сыграл большую роль в создании транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг, Север-Запад, соединяющих десятки стран. Азербайджан, как надежный транзитно-логистический центр, ответственно подходя к своей роли и в условиях пандемии, обеспечивает беспрепятственные транзитные перевозки по своей территории.

В то же время важно осуществлять обмен опытом между медицинскими специалистами, делиться накопленным опытом в борьбе с вирусом, информацией, научными знаниями, оказывать помощь нуждающимся странам.

Как отмечается в предложенной Декларации Саммита, созданная Рабочая группа Движения неприсоединения внесет в единую базу данных гуманитарные и медицинские нужды стран-участниц, связанные с пандемией. Эти данные будут представлены странам донорам, международным гуманитарным организациям для оказания посильной помощи.

Для оказания поддержки государствам-участникам Движения неприсоединения, наиболее нуждающимся в помощи, Азербайджан выделяет Всемирной организации здравоохранения дополнительное пожертвование в размере 5 миллионов долларов. Данные средства по согласованию с нами предназначены для наиболее нуждающихся в помощи стран-участниц из региональных групп Африки, Азии и Латинской Америки.

Движение неприсоединения, объединяющее 120 стран, является крупнейшей после Генеральной ассамблеи ООН международной организацией. В период председательства Азербайджана мы намерены совместными усилиями повысить международный имидж Движения неприсоединения, его роль на международной арене. Дружба, солидарность и взаимная поддержка между странами играют особую роль.

При вашем согласии, мы, как страны-участницы Движения неприсоединения, в качестве примера глобальной солидарности можем выступить с предложением о проведении посредством видеоконференции предусмотренной в Уставе ООН специальной сессии Генеральной Ассамблеи на уровне глав государств и правительств, посвященной пандемии COVID-19.

В этот сложный для всех нас период еще раз призываю все государства к дружбе, взаимной поддержке и солидарности.

Благодарю за внимание.

Х Х Х

Затем выступил президент 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде.

После видеообращения Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша выступили генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус и председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

Затем было показано видеообращение верховного представителя Европейского Союза, вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля.

Саммит продолжился другими выступлениями.

Отметим, что с учетом членства в Движении неприсоединения 120 государств Саммит был проведен на основе принципа географической представленности в формате Контактной группы с участием стран, расположенных в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке.

Напомним, что XVIII Саммит Движения неприсоединения был проведен 25-26 октября 2019 года в Азербайджане под председательством Президента Ильхама Алиева. При единодушной поддержке и с согласия государств-участников Азербайджанская Республика взяла на себя председательство в Движении неприсоединения в 2019-2022 годах. Поощрение многосторонней дипломатии, укрепление сотрудничества и солидарности между государствами-участниками Движения неприсоединения определены Президентом Ильхамом Алиевым как одни из приоритетов председательства в Движении неприсоединения.

По инициативе Президента Азербайджанской Республики, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева в апреле этого года посредством видеоконференции также был проведен чрезвычайный Саммит Тюркского совета. Тюркский совет является первой в мировом масштабе международной организацией, которая провела на уровне глав государств Саммит, посвященный пандемии коронавируса. Отмеченные меры являются важным вкладом в дело дальнейшего укрепления международной солидарности на глобальном уровне.

Таким образом, Азербайджан не только принимает эффективные меры в борьбе с COVID-19 на национальном уровне, но и вносит существенный вклад в усиление солидарности и сотрудничества против коронавируса в глобальном масштабе.