Верховный представитель Европейского cоюза выразил поддержку ЕС территориальной целостности, независимости и суверенитету Азербайджана

Верховный представитель Европейского cоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку ЕС территориальной целостности, независимости и суверенитету Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на сайт Европейского парламента, Верховный представитель Европейского cоюза (ЕС) Жозеп Боррель ответил на вопрос члена Европейского парламента в связи с незаконными выборамb, проведёнными в Нагорном Карабахе.

Отвечая на вопрос, Верховный представитель ЕС заявил, что Европейский союз привержен поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета всех стран-партнеров, включая Азербайджан. Об этом было открыто заявлено в декларации Саммита Восточного партнерства 2017 года.

Ж.Боррель также отметил, что Европейский cоюз привержен поддержке мирного урегулирования конфликтов в определенном формате. Что же касается контекста урегулирования нагорно-карабахского конфликта, ЕС продолжает поддерживать усилия и предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе специального представителя ЕС по Южному Кавказу, в деле мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Верховный представитель Европейского cоюза по иностранным делам и политике безопасности подчеркнул, что пресс-секретарь Службы внешних действий ЕС в заявлении от 31 марта 2020 года еще раз повторил, что ЕС не признает конституционные и правовые рамки для так называемых «президентских и парламентских выборов» в Нагорном Карабахе, что этот инцидент не сможет нанести вред на определение будущего статуса Нагорного Карабаха или исход продолжающегося переговорного процесса.

Письменный запрос члена Европейского парламента и ответ Верховного представителя ЕС можно найти по следующим ссылкам:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001279_EN.html

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001279-ASW_EN.pdf.