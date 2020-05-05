БАКУ/Trend/ - В Азербайджане назначены новые судьи Бакинского Апелляционного суда, сообщает во вторник Trend.

Вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента).

Было предложено, чтобы судьи Верховного суда Вафаддин Ибаев, Акиф Искендеров, Али Сейфалиев и Гурбет Аскеров сменили свои должности и были назначены судьями Бакинского Апелляционного суда, а также судьи Ясамальского районного суда - Рамин Гурбанов и Эмин Мехтиев, Сабунчинского районного суда - Зия Ширинов, Сабаильского районного суда - Анар Танрывердиев, Низаминского районного суда - Рашад Гасанов были также назначены судьями Бакинского Апелляционного суда.

После обсуждений предложение было вынесено на голосование и принято.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)