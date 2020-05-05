Парламент Азербайджана во втором чтении утвердил временный налоговый режим

БАКУ/Trend/ - В Налоговый кодекс Азербайджана добавлена новая восемнадцатая глава под названием "Временный налоговый режим, применяемый в связи со значительным изменением экономических условий в результате распространения коронавирусной пандемии", сообщает во вторник Trend.

Данная поправка обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана в рамках вопроса о пакете налоговых льгот, предназначенных для субъектов предпринимательства, работающих в областях, пострадавших от пандемии.

Согласно поправке, налогоплательщикам в районах, непосредственно затронутых пандемией, и предусмотренных в документе, предлагаются налоговые льготы в полном объеме налога на имущество и землю в размере 75 процентов от прибыли (дохода).

Кроме того, налогоплательщикам, осуществляющим деятельность по общественному питанию и пассажирским перевозкам, являющимся плательщиками упрощенного налога, наряду с вышеупомянутыми льготами по имущественным и земельным налогам предусматривается предоставление 50-процентной скидки на сумму упрощенного налога.

Наряду с вышеизложенным, планируется предоставление ряда других льгот в сферах экономической деятельности, ощутивших негативное влияние пандемии, в том числе, снижение ставки налога для физических лиц, взимаемого с источника выплаты по аренде недвижимости, с 14 до 7 процентов, освобождение на 1 год от уплаты текущих налоговых платежей и выдачи справок о текущих налоговых выплатах, продление срока уплаты последнего налога за 2019 год до 1 сентября 2020 года, продление до 1 сентября 2020 года начисленной прибыли (дохода) и налога на имущество налогоплательщиков, не являющихся субъектами микропредпринимательства, а также отсрочка начисления процентов по неоплаченным налогам, обязательному государственному социальному страхованию и страховым взносам по безработице с 1 апреля 2020 года по 1 января 2021 года.

Среди этих льгот также предоставление налогоплательщикам вычета расходов на необходимые профилактические меры из доходов без учета; налоговых льгот, и освобождения от НДС некоторых видов продукции, необходимых для пищевых и медицинских нужд населения, без учета ограничения расходов, понесенных по дезинфекции.

Общая стоимость пакета налоговых льгот - около 114 миллионов манатов.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)