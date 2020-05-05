Президенту пишут: Ваши решительные шаги в борьбе с пандемией еще больше увеличили любовь и доверие народа к Вам

БАКУ/Trend/ - Решительные шаги, предпринимаемые Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для предотвращения широкого распространения пандемии коронавируса в нашей стране, защиты здоровья и улучшения благосостояния народа, встречаются гражданами с чувством глубокой благодарности.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет ряд писем, адресованных главе государства.

Ученики полной средней школы имени Н.Халилова села Гарабаглы Сальянского района Рашида Зейналлы и Рашид Зейналлы пишут: «Уважаемый господин Президент, мы радуемся, что живем в Азербайджане в то время, когда мир испытывает страх и беспокойство. Поддерживая наш народ в эти трудные дни, Вы еще раз доказали, что являетесь достойным Президентом нашей страны. Мы восхищаемся Вашей дальновидностью, высокими управленческими навыками. Мы с удовольствием соблюдаем Ваши призывы. От имени всех школьников Сальянского района выражаем Вам глубокую благодарность. В ответ на Вашу заботу мы будем лучше учиться, станем достойными для нашей Родины и Вас гражданами».

Член семьи Национального героя села Гаргуджаг Геранбойского района Ильхам Наджафов: «Ваше превосходительство, господин Президент, мы одобряем и приветствуем Вашу политику. Вы в период пандемии еще раз продемонстрировали, что всегда находитесь рядом с народом. Проявив заботу и внимание о малообеспеченных семьях, семьях шехидов и Национальных героев, вновь доказали, что являетесь достойным преемником великого лидера Гейдара Алиева. Мы, как семья Национального героя, постоянно чувствуем Вашу заботу и внимание. Господин Президент, уверен, что благодаря проводимым Вами как Верховным главнокомандующим мерам в области военного строительства, наша армия и народ выведут коварных армян с наших оккупированных территорий и водрузят флаг Азербайджана на этих землях.

Проводимая Вами в последнее время политика и кадровые реформы вызвали большую симпатию у народа. Ваша забота об образовании неоценима. Оплата государством платы за учебу для студентов из малообеспеченных семей является одним из важных шагов, предпринятых для воспитания образованного молодого поколения в стране, и это показывает, что Вы всегда с народом. Мы, будучи семьей Национального героя и шехида, всегда чувствуем Вашу заботу. Господин Президент, я, как учитель, горжусь Вами. Всей семьей мы одобряем Вашу внутреннюю и внешнюю политику, желаем Вам долгих лет жизни, здоровья».

Афрас Аскеров из села Зенгене Сабирабадского района: «Господин Президент, благодаря предпринятым Вами решительным и своевременным шагам удалось уберечь Азербайджан от охватившей весь мир пандемии коронавируса. За это выражаю Вам особую признательность. Благодарю за внимание и заботу о людях, трудящихся в аграрном секторе, создание для них условий для бесперебойной работы. Я спокойно смог заниматься орошением и обработкой своих 70 га пшеницы, равно как и подготовкой и севом хлопка на 170 га земли в Сабирабаде и Кюрдамире, где сегодня на 100 га уже показались первые всходы. Хочу доложить, что 120 га были засеяны разработанным мной самим посевным агрегатом по так называемому «китайскому (парному) методу». Господин Президент, состоявшееся 4 года назад под Вашим руководством совещание, на котором Вы выступили с рядом инициатив по хлопководству, стало поворотным пунктом в жизни хлопкоробов. Как член Республиканского совета фермеров, хочу поблагодарить Вас за это. Еще раз благодарю, господин Президент. Спасибо».

Серингюль Ибрагимова из села Кюрдлер Агджабединского района: «Уважаемый господин Президент, я пишу Вам это письмо из села Кюрдлер Агджабединского района. В результате превентивных мер, принятых нашей страной во время распространения коронавируса в мире, Азербайджан скоро преодолеет это опасное бедствие. Применение карантинного режима в нужное время еще раз показало, что здоровье, благополучие наших людей является одним из наиболее важных вопросов для Вас и всегда находится в центре Вашего внимания. Господин Президент, да ниспошлет Аллах Вам и членам Вашей семьи долгих лет жизни и крепкого здоровья. Да хранит Вас Аллах. Выражаю Вам благодарность, желаю Вам всегда хорошего настроения и счастливых дней».

Ветеран Карабахской войны из Бинагадинского района Аббас Гулиев: «Уважаемый господин Президент, в результате принятых Вами решений и мер для предотвращения коронавирусной инфекции в нашей стране, в Азербайджане проделаны широкомасштабные работы. В результате сегодня азербайджанское государство способно защитить здоровье своих граждан. Как ветеран Карабахской войны, я приветствую Ваши решения. Желаю Вам успехов на этом сложном и славном пути. От имени нашей семьи выражаю Вам благодарность. Мы всегда с Вами».

Члены Тертерского регионального отдела Общественного объединения ветеранов Отечественной войны Азербайджана Видади Мамедзаде, Метлеб Алиев, Сетер Мамедов, Аяз Мамедов и Низами Гейдаров пишут: «Уважаемый господин Президент, прежде всего, поздравляем Вас и Вашу семью с праздником Рамазан. В настоящее время развитые страны ежедневно сталкиваются с тысячами жертв в результате такой пандемии, но благодаря Вашей мудрости, своевременной оценке событий азербайджанский народ выходит из этого глобального бедствия с наименьшим количеством заражений и людских потерь. Потому что Вы ощущаете нас, народ как свою семью, в эти дни проявляете заботу и внимание о гражданах. Господин Верховный главнокомандующий, то, что Вы сделали для нашей Родины и народа будут веками жить в сердцах людей. Мы высоко оцениваем Вашу большую любовь к своему народу и глубокую приверженность национальному менталитету. Господин Президент, как люди, которые видели и пережили Чернобыльскую катастрофу, войну в Афганистане, первую Карабахскую войну и пандемию, ныне угрожающую человечеству, от имени членов представляемых нами общественных объединений выражаем Вам искреннюю благодарность за внимание и заботу о нашем народе».

Вынужденный переселенец из Губадлинского района Исмаил Мамедов: «Уважаемый господин Президент, Ваша поддержка азербайджанского народа в бушующей эпидемии коронавируса является ярким примером того, что Вы – Президент каждого гражданина. Выражаю Вам глубокую благодарность за это. Верю, что в результате Вашей продуманной внешней политики трехцветный флаг Азербайджана будет поднят в Губадлы, на Карабахской земле, которые будут освобождены от оккупации. Да защитит Вас Аллах!».

Вынужденный переселенец из Джебраильского района Нусрет Мурадов: «Господин Президент, выражаю Вам признательность за внимание и заботу о народе в период пандемии коронавируса. Господин Президент, выделение по Вашему поручению единовременной выплаты в размере 190 манатов безработным и малообеспеченным семьям, помощи гражданам старше 65 лет, создание новых общественных рабочих мест демонстрирует то, что гражданин Азербайджана и его благосостояние находятся в центре Вашей политики. Выражаю Вам глубокую благодарность за проводимую Вами работу по улучшению благосостояния граждан страны, защите их здоровья. Желаем Вам успехов в деятельности во имя счастливого будущего нашего процветающего и развивающегося Азербайджана. «Вместе мы сильнее!».

Школьник из Гарадагского района Баку Айхан Абдуллаев: «Дорогой Президент, я, ученик класса 9 «Б» полной средней школы номер 139 Гарадагского района. В настоящее время в нашей стране проводятся масштабные работы по борьбе с пандемией коронавируса, которая распространяется по всему миру. От своего имени и от имени своих родителей выражаю Вам глубокую благодарность за то, что Вы, как всегда, и в эти трудные дни находитесь рядом с народом. Под Вашим руководством мы успешно преодолеем эту борьбу. Мы гордимся тем, что у нас такой руководитель, как Вы. Да ниспошлет Аллах Вам долгих лет жизни, здоровья».

Вынужденные переселенцы из Губадлинского района Вюсаля Гаджиева, Парвана Дуньямалыева и Нушаба Гусейнова: «Уважаемый господин Президент, от нас и от имени наших семей выражаем Вам глубокую благодарность за заботу и внимание о народе во время этой сложной пандемии, охватившей мир и держащей людей в напряжении, а также за единовременное пособия и подарки малообеспеченным семьям. Все это еще раз показывает, что наш Президент никогда не обделяет вниманием свой народа. Следует аплодировать и поддерживать Президента, который всегда поддерживает народ, ставит его здоровье превыше всего. Дорогой Президент, желаем Вам постоянного успеха в Вашей ответственной и почетной работе».

Ученик из Бардинского района Сакит Селимов: «Дорогой и уважаемый Президент, от имени нашей семьи и миллионов людей выражаю Вам глубокую признательность. Охватившая весь мир пандемия коронавируса не обошла стороной и нас. Однако в результате своевременно принятых Вами мер наш народ преодолел это испытание. Для службы Родине нет звания и возраста. Каждый гражданин должен достойно относиться к решениям, принятым нашим Верховным главнокомандующим. Наши самоотверженные врачи, неутомимые полицейские, бдительные военнослужащие в окопах, простые граждане хорошо справляются со своей работой. Господин Президент, мы верим, что благодаря Вашей политике наш народ скоро преодолеет бедствие коронавируса, а наши земли вскоре будут освобождены от армянского вируса».

Заслуженная учительница из Абшеронского района Тайиба Гусейнова: «Дорогой Президент, этот очень трудный период для нашего мира еще раз доказал, что Вы спаситель нашего народа. В самое нужное время Вы, как руководитель, как отец, как сын и как брат, были с гражданином Азербайджана. Вы, своевременно отреагировав на пандемию, сделали то, что не смогли сделать мировые гиганты. Благодаря Вашей дальновидности, глубокому интеллекту наш народ оправляется от этой катастрофы с небольшими потерями. Мы гордимся тем, что зарубежные телеканалы говорят о борьбе с пандемией в Азербайджане, а международные организации благодарят Вас. Как работник образования, хотела бы сказать, что в ответ на Ваше внимание и заботу о нас, учителя остаются дома и ни на минуту не забывают своих учеников, используя ситуацию, проводят занятия в режиме онлайн. Уважаемый господин Президент, любовь и уважение нашего народа к Вам безграничны. Все наши молитвы с Вами в эти дорогие дни Рамазана. Да хранит Аллах Вас и наш Азербайджан, который Вы любите как свою жизнь! Желаем Вам долгой и здоровой, успешной жизни».

Педагог по мугаму бакинской музыкальной школы номер 26 имени М.Магомаева Кямиля Абдуллаева: "Уважаемый господин Президент, как член семьи, долгие годы служащий развитию мугамного искусства, являющегося национальным достоянием нашего народа, с чувством глубокого удовлетворения пишу Вам это письмо. Сначала отмечу, что мой покойный супруг, ханенде Вахид Абдуллаев посвятил большую часть жизни пропаганде и развитию мугамного искусства. Я получила мугамное образование и после смерти супруга, как член семьи ханенде, продолжаю творческий путь мужа, преподаю мугам молодому поколению в различных учебных заведениях в целях пропаганды мугамного искусства. Возросший в последние годы интерес к мугамному искусству по личной инициативе и под непосредственным руководством Первого вице-президента нашей страны, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханым Алиевой, внимание, оказываемое развитию мугамного искусства на государственном уровне, привнесло в мугам новое дыхание. Хотела бы особо подчеркнуть, что высоко оцениваю издание музыкального альбома «Карабахские ханенде» в рамках проекта «Азербайджанские мугамы», реализуемого Фондом Гейдара Алиева по инициативе Мехрибан ханым в целях развития и сохранения искусства азербайджанского мугама, и включение в альбом записи исполнения моего супруга, ханенде Вахида Абдуллаева, как большую оценку, данную нашей семье и ее творчеству. В то же время мой старший сын, молодой исполнитель мугама Валид Абдуллаев продолжает творческий путь отца, и стал победителем 6-го телевизионного конкурса мугама, организованного Азербайджанским телевидением при поддержке Фонда Гейдара Алиева с участием Министерства культуры на основании проекта Фонда культуры, и это является ещё одним итогом заботы Мехрибан ханым о развитии мугамного искусства. Все это произошло благодаря Вам и Мехрибан ханым. Господин Президент, меры, предпринятые Вами на этих днях по предотвращению распространения инфекции коронавируса нового типа в нашей стране, улучшению социального обеспечения малообеспеченных семей, и вообще, все шаги, проведенные Вами в этой сфере, наглядно свидетельствуют о единстве между государством и нашими гражданами. От себя лично и от имени моей семьи выражаю Вам признательность за меры, предпринятые во имя здоровья азербайджанских граждан, желаю успехов в Вашей славной деятельности. Да хранит Вас Аллах для азербайджанского народа!".

Хадиджа Гасанова, проживающая в Сабаильском районе, пишет: "Уважаемый наш Президент господин Ильхам Алиев, меры, принятые под Вашим руководством по предотвращению распространения инфекции коронавируса в нашей стране, позволили сохранить здоровье населения. Шаги, проведенные Вами в период особого карантинного режима, вновь утвердили Вас как дальновидного лидера среди глав государств мира. Благодаря Вам ведущие государства мира приводят в пример нашу страну в борьбе с вирусом. Вы - архитектор всех этих успехов, господин Президент! Желаю Вам новых успехов в Вашей славной и ответственной деятельности. Азербайджанский народ силен с Вами. Мы опираемся на Вас и рядом с Вами".

Захид Халилзаде из Ходжавендского района пишет: "Уважаемый господин Президент и Верховный главнокомандующий, сердечно приветствую Вас. Выражаю Вам признательность за работу, проводимую для нашей страны, Родины в борьбе с вирусом COVID-19. Как все азербайджанцы, так и я горжусь проводимыми Вами шагами с учётом здоровья и безопасности нас, молодежи. Ваша привязанность к народу, Ваш патриотизм является примером для нас, молодых людей. Большое спасибо, что заботитесь о нас. Ваш призыв "Вместе мы сильнее!" стал девизом молодежи. Мы действительно сильны вместе".

Член Совета старейшин Бинагадинского района Мазахир Ахмедов пишет: "Уважаемый господин Президент, хотя пандемия COVID-19, охватившая весь мир, и вызвала определенное беспокойство и панику в Азербайджане, с чувством особой признательности отмечаем своевременные шаги, проведенные благодаря Вашей гибкой и дальновидной политике по предотвращению широкого распространения эпидемии в нашей республике. Своей грандиозной деятельностью Вы доказали, что являетесь надёжным лидером, всегда думающем о народе, неутомимо прилагающем усилия во имя его благополучия. Наш народ верит в Вас, оказывает бесконечное доверие, любит Вас. Решительные и гуманистические меры, принятые под Вашим руководством в борьбе с пандемий, охватившей весь мир, усилили любовь и веру народа в Вас. Ваш призыв «Вместе мы сильнее!», привнесший новое дыхание в единство, солидарность нашего народа, стал жизненным девизом для каждого из нас. Создание Фонда поддержки борьбы с коронавирусом для обеспечения надёжной охраны здоровья граждан, строительство и сдача в пользование за короткий срок новых медицинских учреждений, соответствующих современным стандартам, оснащение их необходимым медицинским оборудованием и принадлежностями, объявление карантинного режима, профилактические меры по предотвращению распространения инфекции нового типа дают успешные результаты. Улучшение по Вашему поручению социального обеспечения малообеспеченной прослойки населения, повышение зарплат медицинских работников, проявивших самоотверженность в борьбе с вирусом, сохранение зарплат лиц, которые не ходят на работу из-за вируса, материальная поддержка предпринимателей, пострадавших от пандемии, помощь малоимущим семьям, встречается с одобрением. Верим, что Вы мобилизуете все усилия в борьбе с пандемией коронавируса и избавление народа от этого бедствия. Господин Президент, испытываю чувство гордости от того, что являюсь гражданином независимого Азербайджана, выражаю Вам признательность за поддержку народа в тяжёлые дни. Желаю Вам успехов в деятельности во имя дальнейшего развития нашей страны, здоровья, долгой жизни Вам и Вашей семье".

Студенты из села Ени Улуханлы Сальянского района Вюсаля Сулейманлы и Магсуд Муслимов пишут: "Уважаемый господин Президент, мы видим, что сегодня весь мир столкнулся лицом к лицу с большой бедой. Развитые государства мира беспомощны перед пандемией коронавируса, тысячи граждан этих стран заражаются и умирают от этой болезни. Однако в результате Вашей дальновидной политики предотвращено распространение инфекции коронавируса в нашей стране, сотни граждан вылечились и вернулись в свои семьи. Предоставление в период карантина в нашей стране материальной помощи и единовременных пособий в размере 190 манатов вновь свидетельствует о том, что Вы Президент каждого азербайджанца. Решения, принятые Вами по обеспечению безопасности граждан, принятые неотложные меры, Ваши призывы к солидарности народа являются очень важными инициативами и шагами. Господин Президент, Вы всегда находитесь рядом с народом и в горе, и в радости. Мы, молодежь, верим в то, что под Вашим руководством достойно преодолеем и эти тяжёлые дни. Вы защищаете наш народ, да хранит Вас Аллах!".

Натиг Абдуллаев, Мустафа Мустафаев и Нуреддин Альярлы из Зардабского района пишут: "Уважаемый господин Президент, от имени жителей Зардабского района, в том числе села Сарыгая, выражаем Вам глубокую признательность за то, что сохранили наше здоровье и думали о нашем будущем в этой тяжёлой ситуации – пандемии COVID-19. Вы проделали большую работу для нашего народа. В этом ряду - Ваша самоотверженность, своевременные и верные решения в столь тяжёлый период испытаний как пандемия. То, что мы понесли мало потерь в борьбе с этим беспощадным и жестоким врагом, является результатом этой работы. Вы достойны самых добрых слов, господин Президент!".

Муртуз Газиев из Хатаинского района Баку пишет: "Уважаемый господин Президент, я вместе с членами моей семьи являюсь беженцем из Армении. Зверства, учиненные в то время армянами против азербайджанцев, не стёрлись из моей памяти. Однако вступив на азербайджанскую земли, мы увидели милосердие великого лидера Гейдара Алиева. Мы и сегодня благодарны великому лидеру за гуманное отношение к нам. И сегодня хотел бы выразить признательность и Вам, господин Президент. Борьба с коронавирусом вновь подтвердила, что Вы являетесь незаменимой личностью для нашего государства. Азербайджанский народ с Вами в этой борьбе, поддерживает Вашу политику и находится рядом с Вами в решении всех проблем, возникающих на этом пути. Можете быть уверены в том, что мы будем рядом с Вами как с главой государства, завоевавшим доверие народа. Пока Вы рядом с народом, нас не сломит никакая пандемия. Уважаемый господин Президент, Вы мобилизовали все усилия и возможности в борьбе с пандемией коронавируса в нашей стране. Решения жизненного значения для нашего народа служат сохранению здоровья наших граждан. В эти тяжёлые дни наш народ вновь увидел, что здоровье и высокий уровень жизни наших граждан является одной из высших целей для Вас. От себя лично и от имени членов наших семей выражаем Вам признательность за заслуги в борьбе с пандемией, желаем новых успехов в дальнейшей деятельности, долгих лет жизни, здоровья, счастья".

Вынужденный переселенец из Физулинского района Атабей Исмаилов пишет: "Уважаемый господин Президент, превентивные меры, предпринятые Вами в рамках борьбы с пандемией, продуманные шаги ещё раз доказали, что Вы сильно привязаны к народу, с большой чуткостью заботитесь о безопасности граждан. Являясь творческим молодым человеком, представляющим прифронтовой регион, горжусь своим независимым государством и Президентом. Господин Президент, от имени всех членов моей семьи выражаю глубокую признательность Вам и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой за то, что даровали нам моменты гордости. Мы сильны вместе! Да хранит Вас Аллах!".

Рафиг Ахмедов из Сураханского района пишет: "Господин Президент, считаю долгом написать Вам письмо благодарности. К сожалению, пандемия коронавируса, охватившая весь мир, не миновала и Азербайджан. В результате неотложных мер, принятых под Вашим руководством для предотвращения пандемии COVID-19 в нашей стране государство преодолело эту беду с минимальными потерями. Государства мира уже используют модель Азербайджана в борьбе с коронавирусом. Уважаемый Президент, сегодня мы увидели, что в результате Вашей правильной политики в Азербайджане есть полицейские, обслуживающие граждан на высоком уровне в дни карантина, военные, врачи, рискующие собственными жизнями, день и ночь спасая больных. Сегодня в любой аптеке в Азербайджане можно запросто купить медицинские маски, спирт и другие дезинфицирующие средства. Хочу особо отметить, что великий лидер Гейдар Алиев мог бы гордиться Вами, как мы. Рад, что у нас есть Президент, пользующийся высоким авторитетом среди мировых политических деятелей. Желаю Вам и членам Вашей семьи крепкого здоровья в эти священные дни".

Из села Дуз Гырыглы Товузского района пишет Адалят Магеррамов: "Уважаемый господин Президент, обращаюсь к Вам как гражданин Азербайджана, как представитель интеллигенции и фермер. Благодарю Вас, господин Президент, за работу, осуществляемую в эти тяжелые для нашего народа дни. В результате работы, осуществляемой Вами по защите здоровья азербайджанского народа в период, когда весь мир борется с коронавирусом, наш народ постепенно избавляется от этой беды с минимальными потерями. Озвученный на днях Вами лозунг "Вместе мы сильнее!" тесно сплотил наш народ вокруг Президента, государства. Вы не только защитили наш народ, но и одновременно заботясь о людях, доказали, что государство находится рядом с гражданами. Господин Президент, мы постоянно ощущаем Ваш вклад в развитие аграрной сферы в нашей стране. Мы - фермеры и в период карантина охвачены Вашим вниманием и заботой. В результате этого мы смогли оптимально осуществить все наши дела. Выражаем Вам искреннюю благодарность за все это".

Шабнам Гусейнова из Дашкесанского района: "Уважаемый господин Президент, Вы достойный преемник великого лидера Гейдара Алиева. Мы приветствуем каждый Ваш шаг на пути улучшения благосостояния народа и выражаем глубокую признательность за неустанный труд. Вы претворяете в жизнь громадные проекты, значение которых с годами будет только расти. Народ потому и любит Вас и поддерживает. Уверены, что с Вами мы преодолеем любые трудности. Да хранит Вас Аллах!".

Из села Алиабад Джалилабадского района пишет Равази Шахзаде: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, от своего имени и от имени моей семьи выражаем Вам глубокую признательность за поддержку в этот тяжелый для нашего народа период. В результате проводимых Вами успешных реформ во имя развития страны и благосостояния народа наша республика процветает день ото дня. Благодаря Вам у нас благополучная жизнь. Данное Вами каждое поручение, каждое распоряжение, подписанное в период тяжелого для нашего народа испытания - борьбы с пандемией, очень ценны для нас. Господин Президент, еще раз выражаю Вам глубокую признательность. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!".

Из села Хеледж Сальянского района пишет Насех Агабейли: "Уважаемый господин Президент, благодаря своевременно предпринятым Вами оперативным и гибким мерам по борьбе с коронавирусом, охватившим весь мир, Вы защитили здоровье нашего народа. Я благодарен Вам за это. Не зря Вы говорите, что "я Президент каждого азербайджанца, нахожусь рядом с каждым азербайджанцем".

Здоровье человека для Вас превыше всего. Мы черпаем силы от Вас. Азербайджанское государство сильно благодаря Вам".

Рахиб Мамедов из села Деймедагылды Бардинского района: "Уважаемый господин Президент, Азербайджан переживает самый славный и яркий период своей истории. В результате Вашей непоколебимой решимости, смелости, предпринятых политико-дипломатических мер сформировано могущественное азербайджанское государство. Ваши заслуги в укреплении экономической независимости Азербайджанской Республики, тем самым, в области увековечения политического суверенитета страны являются торжеством, победой идей великого лидера Гейдара Алиева. Вы осуществляете все необходимые меры для защиты нашего народа от этой беды, в период, когда весь мир столкнулся лицом к лицу с пандемией коронавируса. Создание сегодня в рамках борьбы с пандемией коронавируса Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, открытие медицинского учреждения "Ени клиника", оснащенного самым современным оборудованием, предприятия по производству медицинских масок при Сумгайытском химическом промышленном парке, предпринимаемые превентивные меры в рамках особого карантинного режима, оказание государственной поддержки, материальной помощи лицам, пострадавшим из-за возникшей ситуации высоко оцениваются не только нашим народом, но и Всемирной организацией здравоохранения. Уважаемый господин Президент, своими заслугами перед Родиной Вы возвысили грандиозный памятник в сердце азербайджанского народа. Спустя дни, спустя годы этот памятник, воздвигнутый в сердцах азербайджанского народа, становится еще более грандиозным, еще более могущественным и величественным".

В письме жителя Газахского района Керема Эфенди говорится: "Уважаемый господин Президент, как представитель молодежи, невозможно не оценить всю работу, осуществляемую Вами в это трудное для нашего народа и государства время. Вы всегда ставили превыше всего здоровье, безопасность, благосостояние азербайджанского народа. Предпринимаемые Вами шаги, осуществляемая работа послужили усилению национальной солидарности в нашей стране в той степени, которая не наблюдалась по сей день. Это еще раз подтверждает величие нашего народа. Мы, как народ, государство, в эти трудные дни демонстрируем максимальную солидарность, помогаем друг другу, в частности, малообеспеченным семьям. Конечно, в первую очередь, под Вашим руководством государство, предприниматели, общественные организации, отдельные лица демонстрируют присущие нашему народу искренние чувства. Великий лидер говорил: "Предотвратить какую-либо ситуацию легче, чем устранять ее последствия, после того, как она произошла". В то время, когда человечество борется с глобальной катастрофой, благодаря своевременно осуществляемым Вами превентивным мерам наша страна стала образцом для всего мира, как понесшая самые минимальные потери от этого вируса. Закрытие в первую очередь учебных заведений, приостановка занятий еще подтвердило насколько важным для Вас является здоровье и безопасность студентов. Несмотря на то, что мы оставались дома, но ни один день не отставали от учебы. Желаю Вам и членам Вашей семьи крепкого здоровья, успехов в почетной и ответственной деятельности".

Айсель Мамедгулиева из Зардабского района: "Дорогой Президент, написав Вам это письмо, я испытываю чувство гордости. Вы, в подлинном смысле слова, дорогая, незаменимая, благородная личность, руководитель государства. Это еще раз подтверждает работа, осуществляемая Вами в рамках плана мероприятий на высоком уровне для защиты здоровья нашего народа в связи с пандемией коронавируса, являющейся тяжелой бедой для всего человечества. В то время, когда некоторые крупные страны понесли большие человеческие потери в связи с вирусом, пережили трагедии, в нашей стране наблюдается очень низкий уровень заражения и минимальное число потерь, что оказалось в центре внимания всех мировых СМИ. Все это, конечно же, является результатом именно Вашего напряженного труда. Уважаемый Президент, я, как работник образования, горжусь Вами и заявляю, что мы всегда рядом с нашим государством, дорогим лидером нашего народа. Мы сильны вместе с Вами. Дорогой Президент, в этот священный месяц Рамазан молю Аллаха даровать Вам и членам Вашей семьи здоровья".

Врач Сальянской центральной районной больницы Техран Агабекова: "Многоуважаемый господин Президент, в результате Вашей дальновидной политики и принятым решениям наше государство достойно преодолевает испытания тогда, когда наша страна столкнулась лицом к лицу с пандемией коронавируса. Как и во всех странах мира, наше здравоохранение в настоящее время испытывает трудности. Для успешного преодоления этих испытаний в нашей стране мобилизованы все медицинские работники. Я, как врач, осознаю ответственность и, оставив дома семью и двух малолетних детей, была командирована в Центральную больницу Астаринского района для лечения больных. Стала свидетелем условий, созданных в больнице, оборудованной по Вашему указанию на высоком уровне для оказания необходимых услуг больным коронавирусом. Все это преумножает мои силы как врача, любящего свое государство, свой народ, своего Президента. То, что в это тяжелое время Вы находитесь рядом с нами, цените труд работников здравоохранения, поддерживаете нас, придает нам силы. Высокая оценка, данная Вами медицинским работникам, с чувством безграничного одобрения воспринимается населением. Дорогой наш Президент, выражаю Вам глубокую признательность за Вашу работу во имя сохранения здоровья граждан нашей страны. Желаю новых достижений во имя дальнейшего процветания нашего Азербайджана. Я и моя семья любим Вас, гордимся Вами".

В своем письме, адресованном главе государства, Джамиля Руфуллаева из Масаллинского района пишет: "Господин Президент, предпринимая мудрые шаги по предотвращению коронавируса, ставшего в настоящее время глобальной проблемой для всего мира, Вы спасли наш народ от этой беды. Ваш лозунг "Вместе мы сильнее!" привнес новое дыхание в солидарность нашего народа. В этой акции азербайджанский народ продемонстрировал ответственность, высокую дисциплину и, самое главное, национальную солидарность. Вы, как и всегда, вновь были рядом с народом. Господин Президент, народ всегда поддерживает и благодарит Вас. Мы гордимся нашим Президентом. Да хранит Вас Аллах!".

Жительница Сальянского района Вусаля Манафова пишет: "Уважаемый господин Президент, лично от своего имени, от имени членов моей семьи и пожилых родителей выражаем Вам глубокую признательность и благодарность за то, что делаете все возможное для нашего народа. Пандемия страшного нового вида коронавируса, охватившего весь мир, не обошла стороной и нашу страну и народ. Самые экономически развитые страны мира оказались беспомощны перед этой страшной болезнью, попали в безвыходное положение, столкнулись с социально-экономическими трудностями. В результате осуществляемых Вами с первых дней пандемии дальновидных и гибких превентивных мер пандемия минимально повлияла на народ и положение в нашей стране. Наш народ серьезно соблюдает введенный в республике особый карантинный режим и меры по социальной изоляции. Предоставление в этой трудной ситуации единовременной выплаты в размере 190 манатов малообеспеченным семьям, оказание продовольственной помощи очень обрадовало их. Еще раз выражаем Вам глубокую благодарность и признательность за постоянную поддержку народа. Уважаемый господин Президент, вместе мы сильнее. Да хранит Аллах Вас и Вашу семью!".

Жительница города Сумгайыт Ляман Аббасова: "Уважаемый господин Президент, уже два месяца как наша страна борется с захватившим мир вирусом COVID-19. Благодаря Вашей инициативе и решительным действиям и с божьей помощью вскоре избавимся от вируса. В этот тяжелый период каждый счел своим долгом поделится с другими, заботиться и проявлять внимание. Нам очень повезло, что у нашего народа есть такой Лидер. Вы создали все условия для того, чтобы люди оставались дома. Своими решительными мерами, направленными на улучшение благополучия народа, заботой о нации Вы завоевали огромное уважение. Вы оказали внимание всем – и врачам, и полицейским, каждому гражданину Азербайджана. С божьей помощью мы вскоре избавимся от этой заразы и вновь вернемся к полноценной и радостной жизни. Мы уверенно шагаем в этом направлении. Вместе мы сила. Я горжусь тем, что я азербайджанка. Я горжусь, что у нашего народа есть любящий Родину и народ больше, чем самого себя Лидер и такой Первый вице-президент как Мехрибан ханым. Да хранит Вас Аллах для нашего народа! Да здравствует Азербайджан! Да здравствует Президент!".

Житель села Беюк Марджанлы Джебраильского района Махмуд Мусаев: «Уважаемый господин Президент, пандемия коронавируса, которая в последнее время является самой большой проблемой в мире, не обошла стороной и нашу страну. В целях предотвращения этой инфекции наше государство приняло системные меры. Именно в результате Ваших мудрых и дальновидных шагов широкое распространение глобальной пандемии на территории страны было предотвращено. В это трудное время каждый гражданин Азербайджана ощутил Вашу заботу. В результате Вашей инициативы здоровье наших граждан было защищено. Господин Президент, жители Джебраильского района благодарят Вас за все это. Как Вы оказали нам поддержку, так и мы, джебраильцы, всегда поддерживаем Вас. Как Вы сказали: «Мы сильные вместе!». В этот сложный период желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья. Да хранит Вас Аллах!».

Жительница Гёйгёльского района Бесди Алиева: «Уважаемый господин Президент, до сих пор я была простой гражданкой, обычной медсестрой. Но теперь я смелый солдат, сражающийся с невидимым врагом в самой горячей позиции самой страшной войны. Помогая больным, которые посреди ночи с температурой 39-40 градусов и ужасными болями обращаются к нам, мы не боимся никакого вируса, потому что являемся солдатами очень смелого, уверенного лидера. Господин Президент, согласно Вашим рекомендация, всем знакомым людям напоминаю, чтобы, главное, не паниковали, были оптимистичны, они обязательно победят эту болезнь. Хочу также подчеркнуть, что наше здравоохранение не без врачей, и наше государство не без лидера. И поэтому мы и наш народ уверены, что выйдем из этой битвы достойно, победителями. Уважаемый Президент, еще раз благодарю Вас за поддержку медицинских работников».

Житель села Инджа Гейчайского района Асиф Мурадов выразил признательность главе государства следующими словами: «Уважаемый господин Президент, от имени инвалидов Карабахской войны благодарю Вас за внимание и заботу, проявленные в эти дни о нашем народе, а также за предоставленные нам продовольственные подарки. Мы все являемся свидетелями Вашей неустанной круглосуточной работы. Тесно сплотившись вокруг Вас, наш народ ведет борьбу с этой бедой. По Вашему призыву азербайджанские полицейские, врачи как вооруженные солдаты находятся на передовой линии борьбы с коронавирусной инфекцией. Подвергая себя опасности, они защищают здоровье наших граждан, строго контролируют соблюдение правил особого карантинного режима для снижения риска заражения. Господин Президент, Вы защищаете здоровье народа, поддерживаете людей в трудной ситуации и всем протягиваете руку помощи. Большое спасибо за все это».

Мухаммед Исаев из села Фетеликенд Саатлинского района: «Уважаемый господин Президент, как гражданин Азербайджана и как представитель 75 тыс. турок-ахыска, проживающих в Азербайджане, с большим чувством гордости пишу Вам это письмо. Все турки-ахыска одобряют и высоко ценят Вашу деятельность. Мы всегда приветствуем и поддерживаем Вашу внутреннюю и внешнюю политику и впредь будем ее поддерживать. Мы любим и поддерживаем Вас потому, что Вы неустанно трудитесь для счастливой жизни и процветания азербайджанского народа, а также нас, турок-ахыска. Все успехи Азербайджана являются результатом политики, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым. Для того, чтобы эта успешная политика была крепкой и устойчивой, нам очень нужен такой глава государства, как Вы. Мы благодарны Вам за меры, принятые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового вида, своевременно предпринятые шаги, за то, что здоровье, безопасность и благосостояние людей Вы ставите превыше всего. Проявленная Вами забота о гражданах Азербайджана еще раз продемонстрировала это. От имени турок-ахыска, населения Саатлы, жителей села Фетеликенд, от себя лично и от имени моей семьи выражаем нашу безграничную признательность Вам и первой леди Мехрибан Алиевой за всю проделанную Вами работу, Ваши исторические заслуги перед нашей страной, нашим народом. Да хранит Вас Аллах, господин Президент!»

Фатма Гасымова из города Ширван: «Дорогой наш Президент, от имени жителей поселка Гаджигахраманлы города Ширван и от себя лично благодарим Вас за внимание и заботу, проявленные в трудные для всего мира и Азербайджана дни. Иншаллах, эти трудные дни скоро останутся позади. Мы всегда с Вами. Да хранит Вас Аллах! Люди долго будут помнить моральную и материальную помощь Фонда имени Гейдара Алиева в эти тяжелые дни. Желаем Вам долгих лет жизни, здоровья и успехов на избранном Вами почетном пути».

Жительница поселка Мардакян Хазарского района Марзия Ширинова в своем письме отмечает: «Уважаемый господин Президент, Вы постоянно думаете об азербайджанском народе и принимаете все меры во имя его здорового будущего, проявляете о нем заботу. Вы предприняли очень важные и серьезные шаги для предотвращения распространения вируса в нашей стране. Введение карантинного режима, увеличение зарплаты медицинских работников, материальная и продовольственная помощь малообеспеченным семьям, оплата учебы студентов за счет государственного бюджета – наглядные примеры Вашей любви к народу. Господин Президент, народ Азербайджана, в том числе жители Сабирабада и Шамахи, всегда с Вами. Наш народ под Вашим руководством преодолел немало трудностей, с помощью Аллаха избавимся и от этой беды. Уважаемый господин Президент, от себя лично, от имени многочисленных жителей Сабирабадского и Шамахинского районов позвольте выразить Вам нашу признательность. Да хранит Вас Всевышний!».

Жительница Гахского района Назлы Исмаилова: «Уважаемый господин Президент, народ Азербайджана всегда опирался, полагался на Вас. Превентивные и неотложные меры, принятые под Вашим руководством для предотвращения распространения в нашей стране пандемии коронавируса нового вида, получившего широкий размах, и ее возможных последствий, положительно воспринимаются всем населением страны, в том числе жителями Гаха. Работа, проделанная в этой области, - создание Оперативного штаба при Кабинете Министров, учреждение Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, ставшего ярким примером солидарности азербайджанцев мира, а также Ваши выступления на открытии медицинского учреждения «Ени клиника» еще раз доказывают, что Вы всегда думаете о нашем народе, заботитесь о каждом гражданине, ставите его здоровье превыше всего. Именно результатом Вашей напряженной работы и правильной политической стратегии является то, что реформы, устойчиво проводимые в системе здравоохранения, работа по усилению материально-технической базы медицинских центров, повышению профессионализма медицинских работников, строительство новых больниц создали условия для защиты здоровья народа в период пандемии коронавируса и избавление от этой напасти с наименышими потерями. Все это является наглядным примером того, что благосостояние, здоровье народа Вы цените превыше всего. Господин Президент, благодаря подписанным Вами Распоряжениям в сфере борьбы с коронавирусом, обеспечению занятости работников государственного и частного секторов с сохранением заработной платы, созданию оплачиваемых общественных рабочих мест, предоставлению безработным одноразовой социальной помощи, одним словом, выбору самой правильной стратегии в период пандемии все граждане Азербайджана чувствуют себя в безопасности. Поэтому люди не тревожатся. Вы еще раз доказали, что в центре Вашей политики стоит гражданин Азербайджана. Уважаемый господин Президент, время еще раз показало, что, как всегда, так и в эти трудные дни, Вы с народом. Ваш призыв «Мы сильны вместе!» объединил азербайджанцев. Мы гордимся тем, что у нас есть незаменимый лидер, любящий свой народ, преданный нации, преумножающий могущество своей страны. И действительно, мы сильные с Вами, мы черпаем у Вас силу. Желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья и долгих лет жизни. Да хранит Вас Аллах!».

Гюльнама Мурсалиева из Кюрдамирского района: «Господин Президент, мы, пожилые женщины, поддерживаем каждое Ваше мудрое и дальновидное решение, своевременно принятое в период нынешней болезни. Мы, матери старше 65 лет, очень счастливы, что у нас есть Президент, который заботится о нас, поддерживает, защищает наше здоровье, еще больше чем мы сами.

В эти трудные дни, одним своим призывом, Вы воодушевили народ объединиться вокруг Вас, повысили его доверие к Вам. Как не убывает любовь родителей к своему ребенку, так и Ваша забота, любовь о нашем народе возрастают день ото дня. Потому что Вы мудрый сын мудрого лидера. Большое спасибо за Вашу заботу, любовь. Мы очень благодарны Вам. Пусть Аллах хранит Вас и Вашу семью! Вы заботитесь о здоровье каждого представителя народа, будь то пожилые люди, дети или заключенные. Большое спасибо, дорогой наш Президент! Благодарна Вам как мать, которая очень любит Вас. Верю, что иншаллах, мы скоро избавимся от этих трудных дней. Верю, что эти искренние слова, идущие от моего сердца, - это слова тысяч таких матерей, как я. Мы, матери, поддерживаем Вас. Потому что мы сильные вместе. Да благословит Вас Аллах!»

Джумагулу Сабиров из села Текле Агсуинского района: «Многоуважаемый господин Президент, я счастлив, что сумел трижды встретиться с великим лидером Гейдаром Алиевым и с Вами в ходе Вашего визита в Агсуйский район, Я и моя семья гордимся Вами. Мы высоко оцениваем Вашу круглосуточную неутомимую работу вместе с Мехрибан Алиевой для нашего Азербайджана. Мы гордимся тем, что Вы занимаете высокое место среди мировых лидеров. Ваша внутренняя и внешняя политика, проводимая во имя благосостояния нашего народа, целостности нашего государства, неоценима. Проводимая кадровая политика, государственные дела и, наконец, комплекс мер, который Вы приняли в связи с пандемией, вновь возвысили Вас в глазах мира и людей. Желаем продолжить Ваши успехи и в деятельности по освобождению оккупированных земель Карабаха. Мы желаем Вам долгих лет жизни, и еще раз выражаем нашу благодарность и признательность».