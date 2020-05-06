Вооружение и военная техника азербайджанской армии переводятся на летний режим эксплуатации (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на 2020-й год, во всех воинских частях и подразделениях азербайджанской армии вооружение и военная техника переводятся на летний режим эксплуатации, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В пунктах технического обслуживания, действующих в воинских частях, производится замена горючес-мазочных материалов, а также выполняется плановое обслуживание военной и специальной техники.

(Текст% Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)