Группа деятелей искусства Азербайджана удостоена Президентской премии - Распоряжение (версия 2)

Политика 8 мая 2020 01:17 (UTC+04:00)
Группа деятелей искусства Азербайджана удостоена Президентской премии - Распоряжение (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:24)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о предоставлении Президентской премии группе деятелей искусства.

Согласно распоряжению, в связи со сценической деятельностью следующим ведущим деятелям искусств предоставлены премии Президента Азербайджана :

Аббасову Тариэлю Аббасгулу оглу

Аббасовой-Будаговой Афаг Нурахмед гызы

Абдуллаеву Кязыму Энвер оглу

Абдуллаеву Метлебу Фатали оглу

Абдуллаеву Сархану Гахраман оглу

Абдуллаевой Хуршуд Лютфали гызы

Абдурахманову Юсифу Фикрет оглу

Адыгезалову Ялчыну Васиф оглу

Агавердиевой Месмеханым Аслан гызы

Ахундову Бахтияру Агаяр оглу

Аллахвердиеву Васифу Керим оглу

Аллахвердиевой Наибе Сиявуш гызы

Бабаевой Инаре Ахмед гызы

Багирову Изамеддину Зейнал оглу

Байрамову Салману Байрам оглу

Бахтиярову Рашаду Бахрам оглу

Бутенко Игорю Леонидовичу

Джафарову Мирджаваду Миргафар оглу

Джафарову Новрузу Адиль оглу

Джафарову Самиру Гадир оглу

Дадашеву Амраху Балахан оглу

Эйвазову Анару Али оглу

Эйвазову Ясефу Алхас оглу

Эйюбову Мусе Эйюб оглу

Абдулсамедовой Земфире Фейзулла гызы

Афлаки Адиле Осман гызы

Ахмедову Ахмеду Урал оглу

Ахмедову Илькину Ганбар оглу

Алекберзаде Мехрибан Заур гызы

Алиеву Сарвару Бахлул оглу

Алиеву Вагифу Сафар оглу

Алиевой Афет Мамед гызы

Алиевой Беюк Ханым Гасанбала гызы

Алиевой Диляре Асиф гызы

Алиевой Мюнаввер Сабир гызы

Алиевой Наргиз Арзу гызы

Алиевой Шафаг Расул гызы

Ализаде Акберу Музаффар оглу

Амирбековой Рите Джамиль гызы

Асадовой Сабине Чингизовне

Аскерову Али Рагим оглу

Аскерову Аскеру Акбер оглу

Аскерову Гочагу Магеррам оглу

Ферштандту Макару Сергеевичу

Гезаловой Ираде Вагиф гызы

Гаджиеву Али Алиюсиф оглу

Гаджиеву Ильгару Халил оглу

Гаджиеву Умуду Сайяд оглу

Гаджиевой Найлор Фидан Гаджиага гызы

Гаджиевой Севиль Иншалла гызы

Гаджиевой Сабине Сабир гызы

Гейдаровой Чинаре Яшар гызы

Гамидову Аждару Гудрет оглу

Гасановой Ираде Аслан гызы

Гашимову Орхану Ильгар оглу

Гашимзаде Ханлару Аллахверди оглу

Гусейнли Анару Вагиф оглу

Гусейнову Физули Исмет оглу

Гусейнову Шовги Арастун оглу

Гусейнову Тофигу Абдулрагим оглу

Гусейновой Камилле Фикрет гызы

Гусейновой Кямале Музаффар гызы

Гусейновой Лалезар Рамиль гызы

Ханларовой Мехрибан Аслан гызы

Хасиеву Надиру Шенбе оглу

Халилзаде Руфату Эльдар оглу

Ибрагимову Фуаду Натиг оглу

Ибрагимовой Сабине Вагиф гызы

Ибрагимовой Шахле Ибрагим гызы

Иманову Вахтангу Яшар оглу

Имановой Гюльбаджи Алиакбер гызы

Искендеровой Санубар Сабир гызы

Исмайлову Гурбану Ибрагим оглу

Керимову Логману Сейфулла оглу

Керимовой Джамиле Рустам гызы

Керимовой Гарине Рагим гызы

Керимовой Наргиз Фаиг гызы

Гараеву Эльнару Джафар оглу

Гасымову Мамедсафе Мамедали оглу

Гасымову Юсифу Али оглу

Гахраманову Аббасу Ахмед оглу

Гамбарли Аязу Вахаб оглу

Гамбарову Салману Гусейн оглу

Гарибовой Наргиле Дурсун гызы

Графкину Борису Федоровичу

Гулиеву Джамилю Эльшад оглу

Гулиеву Эйюбу Рамиз оглу

Гулиеву Хафизу Магеррам оглу

Гулиеву Ровшану Вагиф оглу

Гулиевой Интизар Тахмазгулу гызы

Гурбанову Джахангиру Гафар оглу

Гурбанову Джахангиру Вахид оглу

Гурбанову Оруджу Иззет оглу

Гурбановой Гюльзар Гурбан гызы

Гурбановой Парване Ягуб гызы

Мехмандарову Мустафе Адиль оглу

Магеррамову Фирудину Алимамед оглу

Мамедхану Уджалу Иса оглу

Мамедову Анару Рамиз оглу

Мамедову Айшаду Кямал оглу

Мамедову Магсуду Фазиль оглу

Мамедову Мураду Мамед оглу

Мамедову Сабиру Новруз оглу

Масимову Гурбану Абдулла оглу

Микаилову Анару Шамиль оглу

Микаиловой Сонаханым Мамедага гызы

Миришли Назиму Рамиз оглу

Мир-Гасым Аян Огтай гызы

Мирзагасанову Гусейн-Сафе Гвамеддин оглу

Мирзоеву Гюлагасы Ага Гусейновичу

Мирзоеву Рафигу Исмаил оглу

Мирзоеву Суджеддину Гияс оглу

Мусаевой Самае Мамед гызы

Мусаевой Шукюфе Имран гызы

Мустафаевой Лалезар Башир гызы

Набиеву Ибаду Фаррух оглу

Насировой Хиджран Фатали гызы

Назарову Ильхаму Ислам оглу

Новрузовой Нубар Гулу гызы

Нурзаде Али Гайыб оглу

Османову Бахраму Меджид оглу

Османову Фуаду Таджеддин оглу

Пириеву Ивтихару Фахрат оглу

Поладову Акраму Ниджад оглу

Рахманову Рахману Тофиг оглу

Рустамову Эльшану Мардан оглу

Рустамову Нурлану Ибрагим оглу

Рзаеву Вюсалу Эльман оглу

Салахову Абульфату Юсиф оглу

Саламовой Гюльджахан Ахмед гызы

Салманову Ниджату Фархад оглу

Сеидову Урану Сеид Муса оглу

Селимли Мирбале Сеидаскер оглу

Салимову Руслану Ханбала оглу

Самедову Шукюру Гаджибала оглу

Сулейманлы Джейхуну Таваккюль оглу

Шаровской Наталье Юрьевне

Шейхову Низами Гусейн оглу

Шарифалиевой Саиде Вахид гызы

Шихалиеву Рамину Тофиг оглу

Ширалиеву Эльшану Шихали оглу

Ширалиевой Ильхаме Шербетали гызы

Ширмамедову Намису Ханмирза оглу

Вахабзаде Сабине Гулам гызы

Велиеву Нофелю Абдулмеджид оглу

Велиевой Нигяр Натиг гызы

Ягубовой Элле Исмаил гызы

Зейналову Азеру Зейналабдин оглу

Зейналову Эльнуру Али оглу

Зеки Мехрибан Мурвет гызы.

Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Документом также исключается часть первая Распоряжения Президента Азербайджана «О предоставлении деятелям искусств премий Президента Азербайджанской Республики» от 10 мая 2019 года № 1172

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