Александр Шаровский: Современная культура Азербайджана и становление ее ярких представителей связаны с именем великого лидера Гейдара Алиева

БАКУ/Trend/ - Современная культура Азербайджана и становление ее ярких представителей связаны с именем великого лидера Гейдара Алиева.

Об этом сказал Trend главный режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист Александр Шаровский.

"Общенациональный лидер Гейдар Алиев тонко разбирался в искусстве, понимал его внутренние законы. Когда-то на одном совещании я высказал мысль о том, что современная культура Азербайджана и становление ее самых ярких представителей - Таира Салахова, Магсуда Ибрагимбекова, Фархада Бадалбейли, Фархада Халилова, Зейнаб Ханларовой, Муслима Магомаева и многих других - связаны с именем великого лидера Гейдара Алиева. Я назвал этот период ренессансом азербайджанской культуры. Что касается русского драматического театра – то это особая статья. Гейдар Алиев очень по-доброму относился к нашему театру и его коллективу. Я получил звание народного артиста Азербайджана в период, когда Гейдар Алиев вновь вернулся к руководству страной", - отметил режиссер.

Александр Шаровский подчеркнул, что вклад Гейдара Алиева в становление и развитие нашей страны неоценим.

"Феномен личности Гейдара Алиева в том, что он уделял внимание всем областям, для него не было мелочей. Для Гейдара Алиева было важно все – экономика, наука, образование, культура. Его внимание ощущалось во всех областях жизни и деятельности нашей страны. Гейдар Алиев - выдающийся государственный деятель, великая личность. Президент Ильхам Алиев, достойный продолжатель дела своего великого отца, уверенно ведет Азербайджан вперед", - добавил народный артист.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)