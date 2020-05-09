Азербайджанская общественность отмечает 75-ю годовщину Победы над фашизмом (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская общественность отмечает праздник 9 Мая - 75-ю годовщину Победы над фашизмом, сообщает в субботу Trend.

В годы Второй мировой войны азербайджанский народ продемонстрировал великий героизм и отвагу как на поле боя, так и в тылу.

За короткое время в республике были сформированы 87 истребительных летных батальонов и 1124 отряда самообороны. В 1941-1945 годах на фронт отправились более 600 тысяч храбрых сынов и дочерей Азербайджана.

Азербайджанские дивизии прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина.

Около 130 наших соотечественников были удостоены звания Героя Советского Союза, 30 человек были награждены орденом "Слава", 170 тысяч азербайджанских солдат и офицеров были удостоены других различных орденов и медалей СССР.

Дважды Герой Советского Союза Ази Асланов, Герои Советского Союза Исрафил Мамедов, Аслан Везиров, Адиль Гулиев, Зия Буниятов, Герай Асадов, Мелик Магеррамов, Мехти Гусейнзаде, генералы Махмуд Абилов, Аким Аббасов, Тарлан Алиярбеков, Гаджибала Зейналов и многие другие своим героизмом вписали новые главы в страницы славной истории нашего народа.

В то время в республике была проделана большая работа для милитаризации экономики. Даже легкая и пищевая промышленность стали работать для фронта.

Несмотря на немалые трудности, азербайджанские нефтяники, самоотверженно работая, обеспечивали фронт и промышленность стратегически важными нефтепродуктами. Под руководством академика Юсифа Мамедалиева была разработана новая технология получения авиационного бензина.

Благодаря беззаветному труду азербайджанских нефтяников в 1941 году был достигнут рекордный показатель добычи нефти в истории Азербайджана - 23, 5 миллиона тонн "черного золота", что составило 71,4 процента всей нефти, произведенной в СССР.