Арестованы бывший замминистра и начальник Службы минкультуры

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о бывшем заместителе министра культуры Рафиге Байрамове и бывшем начальнике находящейся в подчинении министерства Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Закире Султанове.

Как сообщает в субботу Trend, в ходе процесса было рассмотрено ходатайство следственного органа. Суд удовлетворил ходатайство, и в отношении каждого из лиц была избрана мера пресечения - арест сроком на четыре месяца.

Оба лица обвиняются по статьям 308 (превышение служебных полномочий) и 179 (растрата) Уголовного кодекса.

Отметим, что сегодня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении с должности Рафига Байрамова и Закира Султанова.