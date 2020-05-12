Азербайджан показал весьма эффективную борьбу с пандемией коронавируса - турецкий эксперт

БАКУ/Trend/ - Азербайджан на собственном примере показал, что может достаточно эффективно справиться с такой угрозой, как пандемия коронавируса.

Об этом сказал Trend турецкий политолог, ведущий представитель экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.

Согласно его словам, последствия коронавируса коснутся не только стран - участниц Движения неприсоединения, пострадает экономика практически всех развитых и развивающихся стран: «Все страны должны задуматься о будущем в период постпандемии. Возникают вопросы о том, кто создал данный тип коронавируса и кому это было выгодно, однако это не столь важно. Сейчас мы должны думать о том, как изменится мировая экономическая система после пандемии, как мы можем направить ее развитие в позитивное русло».

По мнению эксперта, после пандемии коронавируса экономическое влияние в Китая в мире значительно снизится: «Наблюдается постепенный отток иностранных инвестиций с китайского рынка. К тому же возможно, что США и Великобритания введут против КНР санкции и потребуют финансовую компенсацию, обвинив китайские власти в сокрытии информации о коронавирусе. Администрация США разрабатывает «долгосрочный план» действий против Китая, который может включать новые санкции. Вашингтон считает Пекин виноватым в пандемии коронавируса. В числе рассматриваемых США мер — санкции, аннулирование американских долговых обязательств, а также разработка новой торговой политики. После пандемии американское влияние будет доминировать в мировой экономике, соответственно Китай будет производить товары в большей степени для внутреннего рынка. В этом контексте Движение неприсоединения может повернуть ситуацию в свою пользу и увеличить свою долю на рынке Китая в плане экспорта-импорта производимой продукции. Поэтому можно сказать, что пандемия коронавируса открывает некоторые возможности и для этой организации».

Эксперт также считает, что во время пандемии коронавируса ООН и некоторые другие организации дискредитировали себя. Мы стали свидетелями того, что между странами отсутствует единая идея и план по выходу из кризисной ситуации. Организация Движение неприсоединения могла бы взять на себя эти обязанности. Азербайджан может эффективно использовать свое председательство в Движении неприсоединения. В посткоронавирусный период для страны открываются большие возможности. 120 стран-участниц организации могут принять общее решение, чтобы держать распространение инфекции под контролем. К тому же Баку на собственном примере показал, что может достаточно эффективно справиться с такой угрозой, как пандемия коронавируса».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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