Турал Гянджалиев: Слова армянского омбудсмена о правах человека - очередное шоу

БАКУ/Trend/ - Слова омбудсмена Армении Армана Татояна о правах человека в ходе выступления в парламенте - очередное шоу.

Об этом сказал руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, очевидно, что такое обращение представителя Армении - государства, нарушающего самые фундаментальные права граждан Азербайджана, сделано с целью политической пропаганды: «Прикрываясь модными сейчас правами человека, Татоян пытается озвучивать красивые мнения. Вовсю говоря о правах человека, он почему-то забыл сказать о правах сотен тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев, подвергшихся этнической чистке в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, оккупированного его Арменией».

Гянджалиев отметил, что цель армянского омбудсмена, как и большинства официальных лиц Армении, рассчитана на поддержку тактики своей страны «сказать ради того, чтобы сказать»: «Хочу довести до внимания политического руководства Армении, что мы, как азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, неоднократно приглашали представительство армянской общины региона к диалогу для обсуждения совместного сосуществования в условиях мира, но не смогли получить положительный ответ".