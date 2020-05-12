Граждане Азербайджана из Беларуси будут доставлены в страну (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 22 граждан Азербайджана будут доставлены в страну из Беларуси, передает Trend.

Сообщается, что в Беларуси собрались десятки азербайджанцев из разных стран, которые не смогли вернуться в страну из-за пандемии коронавируса.

Они поблагодарили руководство страны посредством видеообращения за проявленную заботу и организацию их возвращения на родину.