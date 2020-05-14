Хикмет Гаджиев: Период пандемии - это время не для самоизоляции стран, а для глобальной солидарности

Политика 14 мая 2020 12:29 (UTC+04:00)
Хикмет Гаджиев: Период пандемии - это время не для самоизоляции стран, а для глобальной солидарности

БАКУ/ Trend/ - Сотрудничая с международным сообществом, Азербайджан демонстрирует позицию, заключающуюся в том, что период пандемии - это время не для самоизоляции стран, а для глобальной солидарности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал информационному порталу EurActiv помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что в двух организациях, в которых в настоящее время председательствует Азербайджан - в Тюркском совете и Движении неприсоединения - ключевым принципом является сохранение открытой коммуникации со всеми их участниками.

Гаджиев подчеркнул, что Движение неприсоединения, которое объединяет 120 развивающихся государств, является вторым по величине международным институтом после ООН.

Он напомнил, что Азербайджан пожертвовал пять миллионов долларов в Фонд ответных мер против коронавируса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, добавил Гаджиев, во время онлайн-саммита Движения неприсоединения Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о выделении ВОЗ еще пяти миллионов долларов для поддержки стран Латинской Америки, Африки и Азии.

«Сейчас самое время предпринять меры глобального масштаб и взять на себя ответственность за ситуацию во всем мире. В этом направлении нет никакой другой компетентной организации, кроме ВОЗ», - сказал он, добавив, что Азербайджан высоко ценит роль ЕС в продвижении глобальной солидарности и сотрудничества, включая поддержку ЕС, оказываемую Движению неприсоединения.

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