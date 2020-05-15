Правительство Азербайджана одним из первых приняло своевременные меры по борьбе с коронавирусом - российский эксперт

Политика 15 мая 2020 17:31 (UTC+04:00)
Правительство Азербайджана одним из первых приняло своевременные меры по борьбе с коронавирусом - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Правительство Азербайджана одним из первых в регионе и среди стран СНГ приняло решение о создании Оперативного штаба и своевременные меры по борьбе с коронавирусом.

Об этом сказал Trend доктор медицинских наук, профессор Азер Ахундов.

Он отметил, что правительство Азербайджана одним из первых в регионе и в пространстве СНГ создало Оперативный штаб и приняло своевременные меры по борьбе с коронавирусом: «Были приняты также меры социальной поддержки для широких кругов населения. Нуждающимся гражданам была произведена единовременная материальная выплата. На некоторое время было ограничено свободное перемещение граждан. Все эти своевременно принятые меры позволили приостановить стремительное распространение инфекции и сохранить здоровье граждан, уменьшить нагрузку на систему здравоохранения республики. В настоящее время режим самоизоляции ослаблен, гражданам разрешено вновь свободно перемещаться, возобновлена работа общественно значимых заведений, вновь начало работать метро. Мне, как азербайджанцу, долгие годы живущему и работающему в Москве, приятно сообщить, что все эти действия азербайджанского руководства нашли широкий одобрительный отклик в российском медиапространстве, а также среди простых граждан Российской Федерации».

Профессор особо подчеркнул, что в столь непростое для страны время в очередной раз проявились лидерские качества Президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Благодаря четкому руководству главы Азербайджана, стране удалось избежать негативного сценария событий в социо-экономическом развитии страны. Сегодня каждый гражданин Азербайджана ощущает на себе заботу Первого вице-президента многоуважаемой Мехрибан Алиевой».

Согласно его словам, недавнее появление и широкое распространение COVID-19 показало, что понимание вирусологических особенностей, тяжести течения болезни и факторов риска для инфекции в первые недели развития пандемии было ограничено, как среди населения в целом, так и среди работников здравоохранения: «Однако, накопленный опыт и предпринимаемые медицинскими организациями по всему миру меры по профилактике заболеваемости и лечению инфицированных людей показывают достаточно высокую эффективность - в большинстве развитых стран мира, на сегодняшний день, удалось сдержать пик заболеваемости и число инфицированных пациентов начало уменьшаться. Также важным фактором является низкое число летальных случаев по отношению к общему количеству инфицированных людей во всем мире. В настоящее время ВОЗ при поддержке экспертов-консультантов, адаптировала протоколы по гриппу и MERS-CoV, чтобы улучшить понимание клинических, эпидемиологических и вирусологических характеристик COVID-19 с тем, чтобы в будущем иметь все необходимые средства для подавления инфекции».

Эксперт подчеркнул, что согласно методическим рекомендациям специалистов ВОЗ проводится профилактика коронавирусной инфекции в плане механизма воздушно-капельной передачи болезни: «К ней относятся использование медицинских масок, которые должны сменяться каждые 2 часа, а также соблюдение правил личной гигиены. Это позволяет в значительной степени снизить риск заболевания при нахождении в общественных местах. Использование специального респиратора, безусловно, позволяет повысить уровень защиты от инфицирования и является обязательным для медицинских работников и других лиц, имеющих непосредственный контакт с заболевшими COVID-19 или подозрительными на инфицирование лицами».

На сегодняшний день, согласно словам эксперта, главной задачей является сдерживание резкого пика заболеваемости, что может нести за собой серьезные социальные потрясения: «В настоящий момент в разных странах проводятся научные исследования для выработки иммунитета к коронавирусу у людей, перенесших инфекцию, а также возможности прививания искусственного иммунитета лицам, не имевших контакта с данным вирусом – с тем, чтобы в последующем иметь возможность для вакцинации и активного предупреждения заболевания».

На вопрос, как долго может продержаться пандемия, профессор ответил, что однозначного ответа на данный вопрос в мировом медицинском сообществе нет: «Как и любая вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, пандемия COVID-19 может иметь сезонный характер, с волнами обострения и стухания в течение календарного года. Однако, учитывая все эпидемиологические данные, можно рассчитывать на благоприятный сценарий – снижение прогрессии заболевания и постепенное затухание пандемии».

В заключение Ахундов призвал граждан Азербайджана не пренебрегать мерами предосторожности, соблюдать социальную дистанцию, носить маски, надевать перчатки и избегать большого скопления людей: «Особенно эти меры актуальны для пожилых людей, для граждан, имеющих хронические заболевания бронхо-легочной системы, сахарный диабет и другие сопутствующие заболевания, снижающие иммунитет и общую резистентность организма.

"Как специалист, работающий в крупнейшем онкологическом учреждении России и уже имеющий опыт лечения онкологических пациентов с коронавирусной инфекцией, я могу сказать, что эта категория больных находится в особой зоне высокого риска по инфицированию и тяжести течения коронавирусной болезни. Только соблюдая все меры предосторожности и проявляя сознательную гражданскую позицию, мы сможем избежать второй волны пандемии и вернуться как можно скорее к привычному нам образу жизни», - отметил он.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT

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