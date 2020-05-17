Асли Казымова: Т.н."Национальный совет" подталкивает молодежь нарушать закон, чтобы получить гранты из-за рубежа

Политика 17 мая 2020 14:03 (UTC+04:00)
Асли Казымова: Т.н."Национальный совет" подталкивает молодежь нарушать закон, чтобы получить гранты из-за рубежа

БАКУ /Trend/ - Никто в этом оппозиционном лагере не беспокоится о будущей судьбе молодых людей, которых подталкивают нарушать закон, чтобы получить гранты из-за рубежа

Об этом сказала в воскресенье Trend первый заместитель Партии социального благосостояния Азербайджана Асли Казымова.

По ее словам, так называемый «Национальный совет», на который возлагает большие надежды оппозиционный электорат, уже давно демонстрирует поведение противоречащее его морали и убеждениям.

"Оппозиционной орган, который еще не смог понять различие между правительством и государством, об этом вообще не стоит говорить. Считаю, что представители т.н. "Национального совета" своими поступками потеряли оппозиционный электорат, который они собрали вокруг себя. Поэтому не нужно удивляться отставке Эльданиза Гулиева. Т.н. "Национальный совет" как оппозиционный орган также потерял свою позицию и политический вес. Знаем, что эта отставка не первая и не будет последней.

В целом подход и политический курс радикальной оппозиции от начала до конца основаны на ошибках. Расскажу вам о причинах краха т.н. "Национального совета": Прежде всего, большое неуважение к народу и злоупотребление его представителями в собственных интересах. Они также подталкивая молодых людей нарушать законы Азербайджанской Республики, делают все возможное, чтобы они задерживались со стороны правоохранительных органов. Как только их задерживают, сразу бегут и просят грант из-за границы. Как по-вашему, как думают о стране, живущей в военных условиях, те, кто выдают гранты? Это предательство морали! Это неуважение к людям! Если оппозиция, которая говорит о демократии, побуждает молодежь нарушать закон, по-вашему, это демократическое поведение?

Каждый в здравом уме знает, что приход к власти оппозиции с таким сознанием, рассудком является угрозой независимости Азербайджана и катастрофой для народа. Во всем мире существуют оппозиционные организации, оппозиция. То есть смотреть и учиться не стыдно. Невозможно быть «оппозицией», не научившись, не зная, не различая правительство от государства.

Они, ругая, оскорбляя правительственных чиновников или используя людей в своих интересах, считают себя оппозиционерами. Это абсурдное рассуждение. Поверьте мне, любой, кто поинтересуется ими, увидит, что никого в этом оппозиционном лагере не беспокоит будущее молодых людей, которых т.н. "Национальный совет" подталкивает нарушать закон, чтобы получить гранты из-за рубежа. И один-два дня шума-гама только до получения гранта", - сказала она.

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