Процессы развития в Азербайджане создали благоприятную основу для укрепления сотрудничества и обмена опытом - политолог

БАКУ /Trend/ - Благодаря реализации крупных энергетических и экономических проектов, своему важному геостратегическому расположению Азербайджан превратился в одного из крупнейших региональных партнёров для многих стран.

Об этом сказала Trend политический обозреватель, заместитель председателя Русской общины Азербайджана Анастасия Лаврина.

По ее словам, возникновение новых моделей управления, разработка политики и стратегий цифрового развития, а также совершенствование нормативно-правовой базы находятся на повестке Азербайджана последние несколько лет: "Именно поэтому у нас не возникло проблем с появлением новых реалий цифрового и электронного развития в период пандемии коронавируса, когда многие отрасли перешли к деятельности в режиме онлайн. Важное геостратегическое расположение Азербайджана, крупные энергетические и экономические проекты, а также необходимость интегрироваться более тесно на основе мировых стандартов, превратили государство в одного из крупнейших региональных партнёров для многих стран. Всё это привело к расширению отраслей применения инновационных технологий и цифровизации собственной экономики. Также Азербайджан поддерживает глобальную концепцию «Smart страна», которая включает в себя образование, кибербезопасность, здравоохранение, сельское хозяйство и управление водными ресурсами".

Напомним, что 15 мая по инициативе компании CISCO состоялась видеоконференция Президента Азербайджана Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором данной компании Келли Крамер, вице-президентом Гаем Дитрихом и другими представителями руководства CISCO.

Эксперт отметила, что с учетом масштабной политики диверсификации экономики, и в условиях низких цен на нефть Азербайджан нацелен активно инвестировать в применение новшеств не только в столице Баку, но и в регионах страны: "Такое направление, как "Умное сельское хозяйство" многократно упоминалось как одно из важных для развития и инвестирования. Комплексное применение высоких технологий для повышения эффективности теперь подразумевает еще более интенсивное внедрение новшеств в развитие сельского хозяйства и, как было отмечено в ходе видеоконференции, в управление водными ресурсами на будущее. На мой взгляд, одним из важных условий успешного перехода на цифровой формат является открытость Азербайджана к сотрудничеству с ведущими организациями по информационным технологиям и специалистами. Сотрудничество с компанией CISCO – один из ярких тому примеров".

Лаврина добавила, что CISCO является мировым лидером в области информационных технологий и сетей и важным партнером для Азербайджана: "Огромный бизнес-потенциал и процессы развития в нашей стране создали благоприятную основу для укрепления сотрудничества и обмена опытом. Во время официальной встречи с Президентом Ильхамом Алиевым в Давосе исполнительный вице-президент и генеральный финансовый директор компании CISCO Келли Крамер подчеркнула, что Азербайджан является важнейшей страной-партнером во всём регионе, что, на мой взгляд, говорит о многом. Развитие инновационных технологий в Азербайджане – одно из приоритетных направлений, тем более в период, когда техническая составляющая играет огромную роль в условиях новых реалий. Еще более надежная защита здоровья граждан стала приоритетом номер один для нашего правительства с самого начала возникновения угрозы коронавируса, а вовремя разработанные и скорректированные программы позволили стимулировать развитие глобальных экономических и торговых процессов. Азербайджан продолжил реализовывать крупные проекты и договорённости. Сотрудничество с CISCO и использование сетевых технологий компании при организации крупных видеоконференций, в том числе, заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств и встречи Движения неприсоединения в связи с пандемией COVID-19, прошло успешно и открыло новые перспективы для расширения сотрудничества между двумя сторонами, в том числе и по направлению реализации глобальной концепции "Smart страна".

Политолог считает, что в связи с этим возрастет также важность для Азербайджана защиты от кибератак: "Комплексное применение высоких технологий в реализации социальных, экономических и энергетических проектов делает страну не только более интегрированной, но и подразумевает определенные угрозы. Главное, не допустить возникновения уязвимых точек в системе, что еще более актуализирует важность обеспечения информационной безопасности, развития кибербезопасности и защиты от кибератак. Считаю, что особое внимание будет уделяться приобретению еще более совершенного оборудования различного назначения, которое будет задействовано с использованием надёжных систем от кибератак".

(Автор: Гусейн Сафаров)

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