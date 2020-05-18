БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила заявление в связи с 28-й годовщиной оккупации Лачина, сообщает в понедельник Trend.

"18 мая 1992 года Лачинский район был оккупирован вооруженными силами Армении. Лачин - один из регионов Азербайджана, расположенный на границе с Арменией, и имеющий очень большое стратегическое значение", - говорится в заявлении.