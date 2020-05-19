Одним из приоритетов для руководства Азербайджана является модернизация страны - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Для руководства Азербайджана довольно приоритетным является реализация проектов, связанных с модернизацией страны.

Об этом сказал Trend политический аналитик, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин.

Напомним, что 15 мая по инициативе компании CISCO состоялась видеоконференция Президента Азербайджана Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором данной компании Келли Крамер, вице-президентом Гаем Дитрихом и другими представителями руководства CISCO.

Сам факт проведения такого рода встречи на фоне пандемии коронавируса и общего кризиса, по словам эксперта, говорит о том, что для руководства Азербайджана очень важным и приоритетным является реализация проектов, связанных с модернизацией страны: «При этом главным источником технологий и идей выступает транснациональная компания CISCO со штаб-квартирой в США, что в лишний раз подчеркивает важность взаимоотношений между Баку и Вашингтоном».

Аналитик добавил, что в своем выступлении Президент Азербайджана Ильхам Алиев не зря подчеркивает факт диалога с главой США Дональдом Трампом, так как именно в этом диалоге подчеркивается взаимная заинтересованность в развитии отношений, в том числе в сферах, касающихся национальной безопасности: «Что касается непосредственно контактов с компанией CISCO, то они, несомненно, очень интересны и создают стратегическую перспективу для Азербайджана».

Эксперт считает, что сама по себе идея компьютеризации и создание масштабированных сетей в таких направлениях как городское хозяйство, образование, аграрный сектор, бизнес, экономика в целом и безопасность, несут в себе очень серьезные перспективы: «Исходя из этого, можно спрогнозировать повышение управляемости и эффективности процесса обучения школьников и студентов с использованием этих технологий. То же самое касается водных ресурсов и сельского хозяйства. На сегодняшний день эти отрасли страдают из-за того, что нет единых оценочных критериев и общих сетевых принципов существования, которые позволили бы гораздо более эффективно работать на рынке. Это касается и городской инфраструктуры. Но самое главное в том, что создание подобных сетей существенно повышает уровень безопасности коммуникаций и взаимоотношений, как внутри страны, так и в ее внешних контактах».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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