Азай Гулиев: Проводя церемонию т.н. «инаугурации» главы структуры, которую не признают и сами армяне, Армения показывает свое двуличие (версия 2)

(Первая версия в 16:15)

БАКУ /Trend/ - Правительство Армении 21 мая планирует провести в Шуше церемонию "инаугурации" главы созданного в Карабахе вымышленного режима. Спрашивается, почему эту клоунаду организуют именно в Шуше? Потому что игра в "выборы", которую армяне организовали там 31 марта, потерпела полное фиаско. Однако, проводя церемонию т.н. «инаугурации» главы структуры, которую не признают и сами армяне, они демонстрируют свое двуличие.

Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказал депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев, сообщает во вторник Trend.

Гулиев отметил, что в отличие от прошлых лет, в этот раз руководство Армении полностью разоблачило себя, попав в жалкое положение: «Все международные организации – ООН, ЕС, Европарламент, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, Движение неприсоединения, ГУАМ и др. практически все международные структуры, все ведущие страны мира без исключения и однозначно осудили это незаконное действие Армении, справедливо назвали «выборы» нелегитимными, открыто заявив, что ни в коем случае не признают результат оккупации. Кстати, напомню, что мы были свидетелями протеста ряда международных организаций во время незаконных «выборов», организованных другими вымышленными режимами на постсоветском пространстве Однако жесткая реакция, мировой общественности на незаконные «выборы», проведенные в этот раз в Нагорном Карабахе, была иной, более сильной и организованной, чем протесты на шоу «выборов» незаконных режимов в других странах. Это стало тяжелым ударом по захватнической политике и политике этнической чистки, проводимой Арменией 30 лет, по всем усилиям мирового армянства по признанию вымышленной «Нагорно-Карабахской Республики». Даже страна, называющая Армению своим форпостом, открыто не признав шоу «выборов», отметила важность освобождения оккупированных районов Азербайджана».