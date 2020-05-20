T.н. "Нацсовет" ударился в бессовестную ложь и наглую демагогию - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)

Информационное агентство Trend представляет видеопроект политолога Эльчина Алыоглу "Политшоу".

Видеопроект посвящен внутренней политике Азербайджана, событиям и процессам, происходящим как в нашей стране, так и в регионе.

Другие выпуски видеопроекта доступны по ссылке, а также на Youtube-канале.