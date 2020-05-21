На пленарное заседание парламента Азербайджана рекомендован ряд законов (Версия 3)

БАКУ/Trend/ - Сегодня было проведено заседание парламентского комитета по труду и социальной политике, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Милли Меджлис (парламент).

Председатель комитета Муса Гулиев отметил, что на повестке два вопроса – законопроекты о внесении изменений в закон "Об адресной государственной социальной помощи" и в Кодекс об административных проступках.

Оба документа были представлены во втором чтении.

Председатель комитета сказал, что оба проекта были подробно обсуждены в первом чтении, а также на последнем пленарном заседании, в рамках которого и были приняты.

Было подчеркнуто, что в закон «Об адресной государственной социальной помощи» включено 11 поправок и доработан 10-й пункт. Документ подготовлен на основании рекомендаций Президента Азербайджана расширить круг, упростить доступность и смягчить условия предоставления адресной соцпомощи.

Было сообщено, что согласно поправке в вышеуказанный закон социальная помощь назначается на один год с первого числа того месяца, когда было сделано обращение для ее получения (в действующем варианте этот срок составляет 2 года). 10-й пункт закона предлагается в новой редакции, где указано, что во время обращения за получением соцпомощи семья должна полностью и правильно информировать о случаях, которые могут способствовать изменению суммы соцпомощи и ее назначения. Если после назначения соцпомощи в доходах семьи происходят изменения, то в течение 15 рабочих дней об этом необходимо проинформировать соответствующую структуру. Если будут выявлены случаи, способствующие приостановлению соцпомощи или изменению ее суммы, то ее оказание прекращается и право семьи на ее получение рассматривается заново.

Выступившие на заседании зампред комитета по труду и социальной политике Малахат Ибрагимгызы, депутаты Жаля Алиева, Ильхам Мамедов, Зияд Самедзаде, Вугар Байрамов, Азиз Алекперов, Саттар Мехбалыев, Арзу Нагиев отметили значимость предлагаемых поправок.

Затем была предоставлена информация по законопроекту о поправке в Кодекс об административных проступках.

Документ подготовлен в связи с исполнением закона «О правах лиц с инвалидностью» № 1153-VQ от 31 мая 2018 года. В законе отражена ответственность лиц, виновных в нарушении соответствующих требований в соответствии с Кодексом об административных проступках. В связи с этим в Кодекс предусматривается добавить новую статью. В документе проведен и ряд других поправок.

В заключение мероприятия оба законопроекта во втором чтении были рекомендованы на рассмотрение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)