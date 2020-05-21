Омбудсмен Азербайджана распространила обращение в связи с незаконными «выборами» в оккупированном Нагорном Карабахе

БАКУ/Trend/ - Уполномоченная (омбудсмен) по правам человека распространила обращение-протест на проведение незаконных т.н. «выборов» в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана и регулярное нарушение режима прекращения огня со стороны Армении, сообщает в четверг Trend.

В обращении говорится: «Нас глубоко беспокоит то, что подразделения ВС Армении нарушают режим прекращения огня, продолжительно обстреливая в различных направлениях фронта азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах, а также населенные пункты, где проживает мирное население. Игнорируя обращения ООН, ВОЗ и других международных структур в связи с пандемией, правительство Армении на фоне захватнической и агрессивной политики продолжает провокационные действия, создавая более опасную ситуацию в регионе. Продолжение нарушения режима прекращения огня армянской армией в период пандемии усугубляет проживание людей в зоне конфликта».