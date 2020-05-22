Иран поблагодарил Азербайджан за оказанную гуманитарную помощь в борьбе с пандемией

БАКУ/Trend/ - 21 мая по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен информацией относительно успешных мер, принимаемых обеими странами в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Иранская сторона поблагодарила Азербайджан за оказанную гуманитарную помощь в борьбе с пандемией.

Особо была отмечена работа, проводимая в рамках транспортных коридоров с целью обеспечения беспрерывных грузоперевозок.

Иранская сторона также выразила признательность за условия, созданные для возвращения во время пандемии иранских граждан через территорию Азербайджана на родину. В этой связи Иран был проинформирован о переходе 22 мая очередной группы иранских граждан из 120 человек через Астаринский пропускной пункт в свою страну.

Иранская сторона еще раз обратилась с просьбой рассмотреть, основываясь на принципах гуманизма, возможность экстрадиции граждан Ирана, содержащихся в заключении на территории Азербайджана.

В ходе телефонной беседы был также обсужден ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)